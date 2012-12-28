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вчера, 12:08

В Саратове в результате атаки БПЛА пострадали десять человек и повреждены несколько домов

В результате атаки беспилотников на Саратов пострадали 10 человек, среди которых трое детей. Шестерых пострадавших госпитализировали.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Саратов пострадали 10 человек, в том числе трое детей, — заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь», — написал он в соцсетях.

По его словам, шесть человек были госпитализированы, при этом угрозы их жизни нет. Бусаргин также добавил, что в результате атаки дронов повреждения получили несколько домов в Саратове, — пишут «Известия».

Бусаргин в этот же день сообщил, что в Саратове при атаке получила повреждения гражданская инфраструктура. Он отметил, что на месте работают все оперативные службы.

Несколько домов повреждены в Саратове в результате атаки БПЛА, идет устранение последствий и оценка ущерба, — сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Он поручил руководству города организовать работу оперативного штаба, куда смогут обратиться за помощью жильцы пострадавших домов. Для людей открыт пункт временного размещения, — передает РИА Новости.
беспилотники
атака
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