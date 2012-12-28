Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
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Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
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Общество
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сегодня, 14:29
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Стало известно о втором случае нападения на человека собаки, которая едва не загрызла мужчину
Пострадавший потребовал компенсацию морального вреда в 100 000 рублей и 28 000 судебных расходов.
GOROD48 уже писал, что владелец собаки обратился в медицинскую организацию и теперь ждет заключения судебно-медицинской экспертизы, назначенной в рамках полицейской проверки.
Как выяснилось, овчарка покусала за руку еще одного мужчину. Об этом GOROD48 рассказал адвокат Виталий Гуманюк, который представлял в суде потерпевшего и узнал автомобиль ответчика по делу.
Предыдущая история произошла рано утром 20 августа 2025 года. Пожилой мужчина приехал на автомобильную заправку «Роснефть», расположенную в Липецке на улице Дубовая. Оплатив бензин он вернулся к своему автомобилю и заговорил с водителем соседней машины, в которой сидела собака. Во время разговора животное напало на человека и сильно его укусило. Хозяин же усадил собаку в машину и уехал с места происшествия.
Рана у пострадавшего заживала медленно — сказался возраст. Из-за того, что была повреждена рабочая рука, мужчина в течение полутора месяцев испытывал неудобства в бытовых вопросах.
Он обратился в суд, потребовав с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, расходы по оплате госпошлины — 3 000 рублей и расходы по оплате юридических услуг — 25 000 рублей.
Советский суд вынес решение в пользу истца. Хотя денег он пока не получил. Ответчик на заседание не пришел.
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