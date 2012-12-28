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сегодня, 14:29
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Стало известно о втором случае нападения на человека собаки, которая едва не загрызла мужчину

Пострадавший потребовал компенсацию морального вреда в 100 000 рублей и 28 000 судебных расходов.

История о том, как  собака едва не загрызла человека, пытавшегося проучить ее хозяина в районе Мотовозоремонтного завода в Грязях, продолжает обрастать подробностями.

GOROD48 уже писал, что владелец собаки обратился в медицинскую организацию и теперь ждет заключения судебно-медицинской экспертизы, назначенной в рамках полицейской проверки.

Как выяснилось, овчарка покусала за руку еще одного мужчину. Об этом GOROD48 рассказал адвокат Виталий Гуманюк, который представлял в суде потерпевшего и узнал автомобиль ответчика по делу.

Предыдущая история произошла рано утром 20 августа 2025 года. Пожилой мужчина приехал на автомобильную заправку «Роснефть», расположенную в Липецке на улице Дубовая. Оплатив бензин он вернулся к своему автомобилю и заговорил с водителем соседней машины, в которой сидела собака. Во время разговора животное напало на человека и сильно его укусило. Хозяин же усадил собаку в машину и уехал с места происшествия.

Рана у пострадавшего заживала медленно — сказался возраст. Из-за того, что была повреждена рабочая рука, мужчина в течение полутора месяцев испытывал неудобства в бытовых вопросах.

Он обратился в суд, потребовав с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, расходы по оплате госпошлины — 3 000 рублей и расходы по оплате юридических услуг — 25 000 рублей.

Советский суд вынес решение в пользу истца. Хотя денег он пока не получил. Ответчик на заседание не пришел.
собака
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Комментарии (32)

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Как гость
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Сначала новые
На Елецком
40 минут назад
между домами 5 и 7 бегает большая рыжая собака, которая кидается с лаем на прохожих, в том числе детей. Наверное, все ждут ЧП, когда собака загрызет кого-нибудь???
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Викторм
51 минуту назад
Ну, нападение на хозяина собаки очевидно....
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Липчанка
сегодня, 22:46
Собаку надо передать в полицию кинологам.
Ответить
нужно
сегодня, 22:19
разрешать иметь таких агрессивных пород только специально обученным людям, а не всем подряд
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Липчанка
сегодня, 21:17
В руках этого "хозяина" собака опасна для общества, собаку надо забирать!
Ответить
Гость
сегодня, 18:30
Собака причём тут? Её забрать у этого собаковода и в добрые руки отдать. И так уже натерпелся пёс. Его регулярно избивает хозяин, есть свидетели
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Да
сегодня, 20:21
Себе забери. Будешь собачке добрым хозяином.
Ответить
А
сегодня, 21:04
Себе забери. Будешь собачке добрым хозяином. Вам точно забирать нельзя
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12345
сегодня, 17:50
У зоозащитников опять старые песни о главном, собаку провоцировали, заставляли напасть, слов нет.
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Вене
сегодня, 16:41
Топили его собутыльники. А так он * уже всех.
Ответить
модный способ
сегодня, 16:04
Как поправить своё материальное положение
Ответить
От туда
сегодня, 15:47
Этот дядя и сабака себя еще проявит,но все равно это не повод бить его дубиной по голове
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Пенс
сегодня, 22:07
Правильно, дубиной не надо. Есть средства более эффективные.
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