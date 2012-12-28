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В России
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50 минут назад
Умер актер Сергей Максимов
"Да, его больше нет с нами", - сказала собеседница агентства.
Максимов родился в Москве 5 августа 1946 года, в 1968 году окончил Творческую мастерскую клоунских жанров, а в 1983 году - режиссерский факультет ГИТИСа. Работал в Союзгосцирке коверным клоуном-акробатом, с 1980 по 1986 годы был художественным руководителем Цирка на воде.
Максимов также снялся более чем в 20 фильмах, среди которых "Золото скифов" (2009), "Охотники за бриллиантами" (2011), "Третья мировая" (2013), "С неба и в бой" (2021) и другие.
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