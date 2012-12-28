Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области еще один прохладный день
Погода останется сухой.
Среднесуточные температуры составят 14-15 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3-8 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +6 до +11, днем от +18 до +23.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем – от +19 до +21 градусов.
День 28 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году – 3 градуса тепла.
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