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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области становится жарче
Температура снова подобралась к отметке +30.
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