В Липецкой области становится жарче

Температура снова подобралась к отметке +30.

21 и 23 августа территория Липецкой области будет находиться на северной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается. 22 августа регион окажется под влиянием многоцентрового скандинавского циклона, погода будет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры составят 22-24 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше нормы. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью южный, 6-11 м/сек, днем западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18, днем от +25 до +30. В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем – от +27 до +29 градусов. День 21 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 5 градусов тепла.