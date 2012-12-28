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В России
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52 минуты назад
Президент РФ подписал закон о мониторинге цен на продукты
Президент России Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров.
Документ предусматривает, что правительство сможет утверждать перечень ведомств, которые получат право запрашивать у Федеральной налоговой службы информацию о компаниях и предпринимателях, занимающихся торговлей продуктами и связанными с нею услугами.
Мониторингу будут подлежать товары и услуги, которые учитывает Росстат при расчете инфляции. Информация будет включать данные об объемах реализации, доходах, расходах и прибыли хозяйствующих субъектов на основании налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений и других документов.
Полученные данные будут использоваться уполномоченными ведомствами для мониторинга, оценки и анализа динамики и факторов формирования цен на продовольственные товары. Информация не подлежит разглашению, кроме случаев, установленных Налоговым кодексом РФ.
Закон вступит в силу с 1 января 2027 года, — пишут «Известия».
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