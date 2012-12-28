Липецкая вечЁрка: на дорогах города стало меньше машин, резня в ночлежке и хедлайнер Дня города

Сегодня, 10 июля, дороги пустеют, стало известно о зарезанном в доме ночного пребывания, и о хедлайнере концерта в День города.