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Липецкая вечЁрка: на дорогах города стало меньше машин, резня в ночлежке и хедлайнер Дня города
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Общество
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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: на дорогах города стало меньше машин, резня в ночлежке и хедлайнер Дня города
Сегодня, 10 июля, дороги пустеют, стало известно о зарезанном в доме ночного пребывания, и о хедлайнере концерта в День города.
«За неделю с 29 июня по 5 июля региональной платформой видеоаналитики зафиксировано 9,6 млн проездов транспортных средств, в то время как двумя неделями ранее — 10,5 млн проездов», — сообщили GOROD48 в региональном министерстве цифрового развития.
Последовали ли липчане призыву мэра Михаила Щербакова пересесть на автобусы, или это традиционное летнее сокращение трафика, точно неизвестно. Однако перевозчики пока не фиксируют увеличения пассажиропотока.
Между тем, ограничения на продажу топлива в очередной раз продлены до 1 августа. И уже тестируется липецкое приложение по поиску работающих АЗС.
В мастерских по переводу автомобилей на газ аншлаг: запись предлагают на середину августа и даже на октябрь.
Липчане сообщают, что уже заправляются по 120 рублей за литр. Но Липецкстат фиксирует замедление роста цен на бензин.
«Издеваетесь? Чтобы приложение работало, нужен мобильный интернет. А его опять нет со вчерашнего вечера», — возмутился Савелий.
«Неплохо было бы в этом приложении указать ориентировочное время закрытия заправки. Например так «бензина осталось примерно на 2 часа». Чтобы не стоять впустую», — попросил комментатор.
«Не надо приложений, бензин должен быть на заправках», — заявил Петр.
«Власти реально далеки он простого народа. Не решит ваше приложение эту проблему. Это так, пыль в глаза», — считает Васек.
«Да я даже подъехать к заправке не могу хоть понюхать бензинчика», — размечтался читатель.
«Все! Бросаем машины! Работу! Огороды, дачи! Всем выходные, затяжные, пьяные! И нечего на заправках делать! Раз живёшь за городом, тогда уж точно! Только пить!», — предложил Короче.
Накануне ночью ранее судимый 80-летний постоялец липецкого дома ночного пребывания зарезал соседа — ударил его ножом прямо в сердце. Погибший, инвалид-колясочник, находился в ночлежке с мая.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан.
«Дом ночного прибывания превратился в дом прибивания. Вот это постояльцы», — заметила Нонка.
Хедлайнером праздничного концерта в День города станет группа PIZZA.
фото предоставлено группой PIZZA
Группу, исполняющую поп-рок, фанк, урбан-соул, хип-хоп и эйсид-джаз, собрал в 2010 году поэт и композитор Сергей Приказчиков, назвав коллектив любимым блюдом. Трек «Пиццы» «Лифт» получил звание «Песня года-2015».
В выходные погода испортится. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +23 до +25 градусов. Возможны кратковременные дожди и грозы.
И обратите внимание, аварийный мост на Карьере закроют для пешеходов в понедельник, 13 июля. На время его реконструкции действует освещенный переход у бани на улице Гайдара, 21, где проложили асфальтную дорожку между автомобильной дорогой и железнодорожной веткой, а также через пути у будки обходчика. Потом жителям Карьера нужно идти через гаражный кооператив «Центральный» с выходом на улицу Шкатова у ДК «Студеновский».
С завтрашнего дня в области начнет действовать схема продажи бензина по четным и нечетным номерам.
«Первые дни действия нового порядка могут быть напряжёнными. Прошу с пониманием относиться к работе волонтёров на АЗС, выполнять их рекомендации и сохранять взаимное уважение», — обратился к липчанам губернатор Игорь Артамонов.
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