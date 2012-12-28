С 11 июля бензин в Липецкой области будут продавать по четно-нечетной схеме

начнёт действовать с 11 июля и продлится до 1 августа включительно.



Механизм работы порядка объяснил губернатор Игорь Артамонов:«По чётным дням месяца бензин смогут приобретать владельцы автомобилей, у которых первая цифра госномера чётная: 0, 2, 4, 6 или 8.По нечётным дням месяца бензин смогут приобретать владельцы автомобилей, у которых первая цифра госномера нечётная: 1, 3, 5, 7, 9.То есть в день начала действия новых правил, 11 июля, бензин будет отпускаться автомобилям, номера которых начинаются на 1, 3, 5, 7 или 9.Лимит отпуска бензина сохраняется прежним: не более 30 литров. Разрешается отпуск бензина в канистры в пределах установленного лимита.Ограничений по коду региона нет. Если автомобиль приобретён недавно и ещё не поставлен на учёт, топливо ему отпустят при предъявлении документов, подтверждающих приобретение транспортного средства.На трассах М-4, Р-119 и А-133 бензин будет отпускаться вне зависимости от первой цифры номера. Кроме того, в ближайшие дни операторы должны определить отдельные АЗС, где бензин будет отпускаться в любой день. Это нужно для экстренных ситуаций, когда заправка необходима не по графику. Адреса таких АЗС будут опубликованы.Спецтранспорт, который обеспечивает жизнедеятельность региона, будет заправляться отдельно и в приоритетном порядке».Эти правила не касаются отпуска дизельного топлива.На загруженных АЗС для соблюдения порядка и дополнительного контроля будут круглосуточно дежурить сотрудники муниципальных учреждений. При необходимости им помогут полицейские и росгвардейцы.