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9742
вчера, 18:08
117

С 11 июля бензин в Липецкой области будут продавать по четно-нечетной схеме

Такое решение на время топливного кризиса принял региональный оперштаб. Оно не коснется продаж дизельного топлива. 

Оперативный штаб Липецкой области утвердил порядок отпуска бензина марок АИ-92, АИ-95, АИ-100 на АЗС по схеме «чётных и нечётных дней». Он начнёт действовать с 11 июля и продлится до 1 августа включительно.

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Механизм работы порядка объяснил губернатор Игорь Артамонов: 

«По чётным дням месяца бензин смогут приобретать владельцы автомобилей, у которых первая цифра госномера чётная: 0, 2, 4, 6 или 8.

По нечётным дням месяца бензин смогут приобретать владельцы автомобилей, у которых первая цифра госномера нечётная: 1, 3, 5, 7, 9.

То есть в день начала действия новых правил, 11 июля, бензин будет отпускаться автомобилям, номера которых начинаются на 1, 3, 5, 7 или 9.

Лимит отпуска бензина сохраняется прежним: не более 30 литров. Разрешается отпуск бензина в канистры в пределах установленного лимита.

Ограничений по коду региона нет. Если автомобиль приобретён недавно и ещё не поставлен на учёт, топливо ему отпустят при предъявлении документов, подтверждающих приобретение транспортного средства.

На трассах М-4, Р-119 и А-133 бензин будет отпускаться вне зависимости от первой цифры номера. Кроме того, в ближайшие дни операторы должны определить отдельные АЗС, где бензин будет отпускаться в любой день. Это нужно для экстренных ситуаций, когда заправка необходима не по графику. Адреса таких АЗС будут опубликованы.

Спецтранспорт, который обеспечивает жизнедеятельность региона, будет заправляться отдельно и в приоритетном порядке». 

Эти правила не касаются отпуска дизельного топлива.

На загруженных АЗС для соблюдения порядка и дополнительного контроля будут круглосуточно дежурить сотрудники муниципальных учреждений. При необходимости им помогут полицейские и росгвардейцы. 






топливо
бензин
АЗС
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Комментарии (117)

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Как гость
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Сначала новые
Автотранспортный цех
сегодня, 00:56
Мы не готовы столько принять пассажиров!!! Но если вы доплатите, готовы снять сиденья и открыть окна.
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Вася
сегодня, 00:52
А бензин будет?
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Чапай
сегодня, 00:06
Буду ездить на мотоблока Медленно, зато каждый день
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Надо
вчера, 23:42
пересаживаться на метро !
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Дворник
вчера, 23:40
Да кто щас по 30 литров заправляется ? Многие сначала 30 заливают вешают пистолет и ещё идут заливают 20-30 по этому такие очереди .И дело не в заправке а в том что в очереди на кассе стоят два раза
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Евгения
вчера, 23:40
Покупайте липецкие электрокары
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Житель
вчера, 23:23
Теперь бензина хватит всем, ведь отпуск бензина уменьшили в 2 раза. До этой схемы можно было заправляться по 30 литров каждый день , а теперь только через день. Получается в день только 15 литров.
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По прописке
вчера, 22:29
Иногородние пусть домой едут
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Animal planet.
вчера, 22:29
А я предлагаю такой вариант. По четным дням,продавать бензин тем,у кого кошка,а по нечётным дням,у кого есть собака. А у кого нет питомцев,ну тогда извиняйте,придется пешком. Все просто,нет питомца, нет бензина.
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Гость
вчера, 22:27
Возрощаемся в 90 е.
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Александр
вчера, 22:38
А они заканчивались?
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