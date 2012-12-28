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«Недопоставка — 500 тонн»: в Липецкой области могут ввести схему с продажей бензина по четности номеров
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Общество
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вчера, 18:08
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С 11 июля бензин в Липецкой области будут продавать по четно-нечетной схеме
Такое решение на время топливного кризиса принял региональный оперштаб. Оно не коснется продаж дизельного топлива.
Механизм работы порядка объяснил губернатор Игорь Артамонов:
«По чётным дням месяца бензин смогут приобретать владельцы автомобилей, у которых первая цифра госномера чётная: 0, 2, 4, 6 или 8.
По нечётным дням месяца бензин смогут приобретать владельцы автомобилей, у которых первая цифра госномера нечётная: 1, 3, 5, 7, 9.
То есть в день начала действия новых правил, 11 июля, бензин будет отпускаться автомобилям, номера которых начинаются на 1, 3, 5, 7 или 9.
Лимит отпуска бензина сохраняется прежним: не более 30 литров. Разрешается отпуск бензина в канистры в пределах установленного лимита.
Ограничений по коду региона нет. Если автомобиль приобретён недавно и ещё не поставлен на учёт, топливо ему отпустят при предъявлении документов, подтверждающих приобретение транспортного средства.
На трассах М-4, Р-119 и А-133 бензин будет отпускаться вне зависимости от первой цифры номера. Кроме того, в ближайшие дни операторы должны определить отдельные АЗС, где бензин будет отпускаться в любой день. Это нужно для экстренных ситуаций, когда заправка необходима не по графику. Адреса таких АЗС будут опубликованы.
Спецтранспорт, который обеспечивает жизнедеятельность региона, будет заправляться отдельно и в приоритетном порядке».
Эти правила не касаются отпуска дизельного топлива.
На загруженных АЗС для соблюдения порядка и дополнительного контроля будут круглосуточно дежурить сотрудники муниципальных учреждений. При необходимости им помогут полицейские и росгвардейцы.
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