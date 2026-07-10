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Общество
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сегодня, 19:39
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Запущены липецкие системы мониторинга АЗС
Первая основана на сведениях волонтеров, вторая — на данных из независимых открытых источников.
Первая основана на сведениях волонтеров, предоставляющих информацию с АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Тебойл» и «Газпром».
«Пока этот сервис работает только по Липецку. В ближайшее время появится информация о состоянии АЗС в муниципалитетах.
По умолчанию информация отображается в виде таблицы. При необходимости можно переключиться на отображение на карте», — рассказал губернатор.
Сервис доступен по этой ссылке: gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports
Вторая система работает автоматически: она агрегирует данные из независимых открытых источников — сервисов мониторинга АЗС и топливных платёжных сервисов.
«Эту картину дополняют сообщения с мест, а ИИ-аналитика сводит все источники воедино и отсеивает противоречивые данные. Информация оперативно обновляется и отображается на карте по АЗС всех основных сетей региона», — добавил Игорь Артамонов.
Сервис доступен в виде карты: get-fuel.ru
и чат-бота в мессенджере MAX: max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot
Если опция поиск АЗС недоступна, направьте в чат бота команду: /start
«Все сервисы работают в тестовом режиме. Для доступна рекомендуется пользоваться Яндекс браузером и сетями Wi-Fi.
Важно понимать, что между изменением фактической ситуации на заправках и обновлением данных в системах всегда будет определенная задержка.
Замечания и предложения будем собирать и учитывать при доработке сервисов», — заключил губернатор.
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