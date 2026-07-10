Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
Бизнес
Ограничения на продажу бензина в Липецкой области продлены до 1 августа
Общество
Приложение по поиску работающих липецких АЗС уже в тестовом режиме
Общество
Прокуратура добивается сноса восьми домов на территории базы отдыха «Парус»
Общество
34-летний мотоциклист разбился на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Сегодня в Липецке: погодная аномалия, горожане окатили доллар и евро волной презрения
Общество
Постоялец дома ночного пребывания зарезал инвалида-колясочника
Происшествия
За мангал: штраф в 40 000 рублей выписали липчанину в лесу на Силикатных озерах
Общество
На 55-летнюю женщину упал мешок с тонной удобрений: разнорабочая в реанимации
Происшествия
63-летняя липчанка порезала колёса машины соседа-дачника
Общество
Запущены липецкие системы мониторинга АЗС
Общество
Читать все
Очереди в липецких мастерских по переоборудованию машин на газ расписаны до осени
Общество
Хедлайнером концерта в День города станет группа PIZZA
Общество
В Липецкой области замедлился рост цен на бензин
Общество
Запущены липецкие системы мониторинга АЗС
Общество
На дорогах Липецка в июле стало меньше машин
Общество
В районе Опытной станции загорелся автомобиль «Ауди»
Происшествия
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: на дорогах города стало меньше машин, резня в ночлежке и хедлайнер Дня города
Общество
Житель Подмосковья устроил криминальное турне по магазинам Липецкой области — ему вменяют 17 краж
Происшествия
В Грязях и Ельце нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны
Происшествия
Читать все
Общество
1833
сегодня, 19:39
11

Запущены липецкие системы мониторинга АЗС

Первая основана на сведениях волонтеров, вторая — на данных из независимых открытых источников.

Правительством Липецкой области запущены системы, которые позволят узнать о наличии топлива на заправках. Продукты регионального министерства цифрового развития вечером 10 июля анонсировал губернатор Игорь Артамонов.

Первая основана на сведениях волонтеров, предоставляющих информацию с АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Тебойл» и «Газпром».

«Пока этот сервис работает только по Липецку. В ближайшее время появится информация о состоянии АЗС в муниципалитетах.

По умолчанию информация отображается в виде таблицы. При необходимости можно переключиться на отображение на карте», — рассказал губернатор.

Сервис доступен по этой ссылке: gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports

Вторая система работает автоматически: она агрегирует данные из независимых открытых источников — сервисов мониторинга АЗС и топливных платёжных сервисов.

«Эту картину дополняют сообщения с мест, а ИИ-аналитика сводит все источники воедино и отсеивает противоречивые данные. Информация оперативно обновляется и отображается на карте по АЗС всех основных сетей региона», — добавил Игорь Артамонов.

Сервис доступен в виде карты:  get-fuel.ru

и чат-бота в мессенджере MAX: max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot

Если опция поиск АЗС недоступна, направьте в чат бота команду: /start

photo_2026-07-10_16-17-25.jpg

«Все сервисы работают в тестовом режиме. Для доступна рекомендуется пользоваться Яндекс браузером и сетями Wi-Fi.

Важно понимать, что между изменением фактической ситуации на заправках и обновлением данных в системах всегда будет определенная задержка.

Замечания и предложения будем собирать и учитывать при доработке сервисов», — заключил губернатор.

топливо
бензин
АЗС
мониторинг
110
0
58
2
3

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Горожанин 2
43 минуты назад
Не два пистолета а положено 30 литров будь добр заправить очередь создают кто заправляет на 500 рублей и меньше не из за того денег нет а чтоб до полного было попробуйте и очередь пропадет четное или не четное не поможет оператору когда смотреть тут еще с пирожками лезут да с кофе а тут с деньгами работают
Ответить
13 й
сегодня, 21:03
В Воронеже есть бензин знакомый возит. В Орле свободный доступ к заправке. Ну что у нас то не так.
Ответить
горожанин
сегодня, 21:01
Надо увеличивать количество заправочных пистолетов, пробки уменьшатся. С помощью распределительного крана, например, можно заправлять одновременно два автомобиля одинаковым топливом. С одной колонки, как говорится, в тесноте, да не в обиде.
Ответить
Ссылки не
сегодня, 20:56
рабочие опять болтовня одна
Ответить
?
сегодня, 21:01
Вы из набейте вручную, в поисковике открывается
Ответить
Антуан
сегодня, 20:21
Молодцы хорошо , и самое главное похоже на правду
Ответить
Дед
сегодня, 20:11
Чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало , занялись бы лучше делом
Ответить
Топливный бак
сегодня, 20:02
При плохой ситуации и эту новость можно считать хорошей.
Ответить
?
сегодня, 19:54
И ни одна ссылка не открывается.
Ответить
на компе
сегодня, 20:04
открывается
Ответить
Катерина
56 минут назад
открывается С телефона открылось.
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить