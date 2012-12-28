Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
«Так быть не должно»: липецкий губернатор обратился к руководству «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти»
Общество
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сегодня, 13:24
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Автобусы продолжат возить горожан: дефицита солярки в Липецке нет
Последствий призыва мэра пользоваться общественным транспортом перевозчики еще не ощутили.
Как оказалось, 70% автобусов ведущего перевозчика Липецка, муниципального АО «Липецкпассажиртранс», работают на компримированном газе, сжатом метане, а проблем с таким топливом нет. Нет проблем на предприятии и с соляркой, на котором работает остальной транспорт.
Частные перевозчики также пока не испытывают проблем с дизтопливом. Да, солярка заметно подорожала (сейчас литр стоит 75 рублей 60 копеек), но она есть у основных трейдеров: «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти». Автобусы приравнены к спецтранспорту, и каждый частный перевозчик прикреплен к нескольким АЗС в зависимости от места расположения автобазы. На АЗС для заправки автобусов выделены отдельные колонки. За один раз можно залить в бак автобуса до 250 литров солярки, и это уже с запасом: машине, работающей в две смены, хватает и 180 литров.
Прибавки же пассажиров перевозчики пока не заметили.
Пока нет проблем и у ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области», хотя «скорые» ездят на дефицитном бензине.
По словам главврача ведомства Александра Игнатовского, у организации есть госконтракт с «Роснефтью», имеющей заправки во всех муниципальных округах региона. «Операторы этой сети обязаны нас заправлять как спецтрансапорт». Главврач скорой помощи говорит, что перебои с бензином случаются разве что в Липецке, где он пропадает то на одной, то на другой АЗС. Но служба механиков учреждения держит руку на пульсе, постоянно мониторит ситуацию с топливом и оперативно перенаправляет реанимобили туда, где бензин есть в наличии. Топливный ажиотаж повлиял на скорость заправки машин с красными крестами — она удлинилась. Но ни одного случая срыва обслуживания вызова клиентов из-за сложностей с заправками спецтранспорта Александр Игнатовский не помнит.
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