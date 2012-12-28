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сегодня, 13:24
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Автобусы продолжат возить горожан: дефицита солярки в Липецке нет

Последствий призыва мэра пользоваться общественным транспортом перевозчики еще не ощутили.

Сегодня глава Липецка Михаил Щербаков попросил горожан по возможности пользоваться общественным транспортом, чтобы разгрузить заправки. Мы обратились к перевозчикам с вопросом, хватает ли им топлива для обслуживания маршрутной городской сети?

Как оказалось, 70% автобусов ведущего перевозчика Липецка, муниципального АО «Липецкпассажиртранс», работают на компримированном газе, сжатом метане, а проблем с таким топливом нет. Нет проблем на предприятии и с соляркой, на котором работает остальной транспорт.

Частные перевозчики также пока не испытывают проблем с дизтопливом. Да, солярка заметно подорожала (сейчас литр стоит 75 рублей 60 копеек), но она есть у основных трейдеров: «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти». Автобусы приравнены к спецтранспорту, и каждый частный перевозчик прикреплен к нескольким АЗС в зависимости от места расположения автобазы. На АЗС для заправки автобусов выделены отдельные колонки. За один раз можно залить в бак автобуса до 250 литров солярки, и это уже с запасом: машине, работающей в две смены, хватает и 180 литров.

Прибавки же пассажиров перевозчики пока не заметили.

Пока нет проблем и у ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области», хотя «скорые» ездят на дефицитном бензине.

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По словам главврача ведомства Александра Игнатовского, у организации есть госконтракт с «Роснефтью», имеющей заправки во всех муниципальных округах региона. «Операторы этой сети обязаны нас заправлять как спецтрансапорт». Главврач скорой помощи говорит, что перебои с бензином случаются разве что в Липецке, где он пропадает то на одной, то на другой АЗС. Но служба механиков учреждения держит руку на пульсе, постоянно мониторит ситуацию с топливом и оперативно перенаправляет реанимобили туда, где бензин есть в наличии. Топливный ажиотаж повлиял на скорость заправки машин с красными крестами — она удлинилась. Но ни одного случая срыва обслуживания вызова клиентов из-за сложностей с заправками спецтранспорта Александр Игнатовский не помнит.
бензин
топливо
АЗС
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Тыква
13 минут назад
Зато дефицит автобусов есть
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Ветеран
15 минут назад
В такую жару кондиционеры в автобусах не включают !
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В стране
17 минут назад
которая сама добывает нефть и перерабатывает ее, бензин - дефицит Даже в 90-е управители до такого не додумались .
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Житель
22 минуты назад
А перевозчики готовы к увеличению пассажиропотока? Или как зимой, когда все замело, по часу стоять и смотреть как переполненные автобусы даже не останавливаясь мимо проезжают?
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во дела
33 минуты назад
Верните 302
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Иван Иванович
45 минут назад
Заверните 352 на ждвокзал и надобность в 12 окончательно отпадет
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Властям
45 минут назад
С 3 июля по депутатской 60 нет горячей воды незаконно!
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Светлана
сегодня, 13:49
12 автобус ездит очень плохо.
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Вася
сегодня, 14:04
Он так уже лет пять ездит у него интервал сделали минут 30
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й
сегодня, 13:38
Автобусов тоже нет. Раз в полчаса - никак не городской интервал, а пригородный
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