Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
«Так быть не должно»: липецкий губернатор обратился к руководству «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти»
Липецкая вечЁрка: губернатор обратился к топливным компаниям, выпавшие из окна дети и 13 лет с ВИЧ
Общество
616
вчера, 16:53
3
Двор на Фрунзе раскопан уже третий месяц: липчане жалуются на энергетиков
Засыпать коммунальный раскоп обещают до 22 июля.
Уже месяц как во дворе закончен ремонт коммуникаций «РИР-Энерго», горячую воду дали — хоть и с большим отставанием от графика отключения, но благоустройство до сих пор не восстановлено. Ни энергетики, ни управляющая компания «Капитал» на зияющую траншею никак не реагируют.
«Восстановление благоустройства является обязательным этапом после завершения ремонта. Данный адрес включён в график работ, обратную засыпку планируется выполнить до 22 июля», — сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго».
1
3
2
1
7
Комментарии (3)