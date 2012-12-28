Двор на Фрунзе раскопан уже третий месяц: липчане жалуются на энергетиков

Засыпать коммунальный раскоп обещают до 22 июля.

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В редакцию GOROD48 сегодня обратились жильцы домов №30 и №32 по улице Фрунзе.Уже месяц как во дворе закончен ремонт коммуникаций «РИР-Энерго», горячую воду дали — хоть и с большим отставанием от графика отключения, но благоустройство до сих пор не восстановлено. Ни энергетики, ни управляющая компания «Капитал» на зияющую траншею никак не реагируют.«Восстановление благоустройства является обязательным этапом после завершения ремонта. Данный адрес включён в график работ, обратную засыпку планируется выполнить до 22 июля», — сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго».