Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
«Так быть не должно»: липецкий губернатор обратился к руководству «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти»
Происшествия
1563
сегодня, 10:45
5
Шетлендского пони Лаврушку нашли и вернули хозяину
Кража раскрыта.
По подозрению в краже пони задержан 37-летний мужчина. Далеко Лаврушку увести он не успел — пони нашли всего в километре от места пропажи.
«Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу с причинением значительного ущерба гражданину», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
0
0
2
22
2
Комментарии (5)