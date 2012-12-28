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1563
сегодня, 10:45
5

Шетлендского пони Лаврушку нашли и вернули хозяину

Кража раскрыта.

Кража шетлендсткого пони (простонародное название этой породы — шотландский пони) в Ельце раскрыта: лошадку по кличке Лаврушка нашли и вернули домой на улицу 122-й Стрелковой Дивизии.

По подозрению в краже пони задержан 37-летний мужчина. Далеко Лаврушку увести он не успел — пони нашли всего в километре от места пропажи.

«Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу с причинением значительного ущерба гражданину», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.


кража
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Александр Н.
сегодня, 13:28
Вот за это спасибо, хорошо что коняшка вернулся домой.
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Лиза
сегодня, 13:05
Хорошо, что с Лаврушкой всё благополучно и его вернули хозяину.
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Лодка без бензина
сегодня, 12:47
С учётом ситуации с бензином Петрушка сейчас особенно ценен. Поставьте на него сигнализацию и не бросайте где попало
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ох
сегодня, 11:58
и натерпелся наверное пони от задержанного 37-летнего мужчины.
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Гостья
сегодня, 11:25
Спасибо за хорошую новость. Очень рада и за пони, и за хозяина.
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