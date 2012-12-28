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сегодня, 11:52
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Двухлетняя и четырёхлетняя сёстры выпали из окна: возбуждено уголовное дело

Одна девочка пыталась удержать другую, но не получилось.

8 июля отдел МВД России «Усманский» возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности» по факту падения двухлетней и четырёхлетней девочек из окна — сёстры получили тяжёлые травмы.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, сам чудовищный случай произошёл ещё 5 мая. Мать оставила дочерей под присмотром 43-летнего мужа, а тот решил ненадолго отойти в аптеку.

Пока с детьми никого не было, случилось непоправимое. Одна девочка залезла на окно и начала падать. Сестра решила её спасти и попыталась удержать, но в результате девочки выпали вместе. Здоровью детей причинён тяжкий вред.

Семья полная и благополучная, на профилактическом учёте в органах ПДН не стоит. Изначально в возбуждении уголовного дела было отказано, но потом правоохранители пересмотрели это решение.

Каждое лето — одна и та же страшная статистика: дети выпадают из окон. Управление ГО и ЧС Липецка распространило рекомендации для родителей. Взрослым напоминают: москитная сетка — не защита, а ловушка для детей. Ребёнок видит за ней преграду, опирается — и вылетает вместе с ней. Сетка держит только комаров, а не вес малыша.

Для безопасности родителям советуют открутить ручки с окон и убрать их повыше. Это бесплатно и занимает минуту. Также рекомендуют поставить блокираторы или замки, отодвинуть стулья и тумбочки от подоконника — ребёнок обязательно залезет, если есть зацепка. Ну и главный совет: никогда не оставляй ребёнка одного в комнате с открытым окном. Даже если кажется, что он спит или играет.

А вот если ставите решётки — не заваривайте их наглухо. При пожаре это превратит квартиру в клетку. Решётка должна открываться ключом, который висит рядом с окном.

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падение с высоты
дети
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
уж
сегодня, 13:36
если выкрутили ручки - проверяйте окна, они самопроизвольно могут открыться через время! лучше ставьте замки
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Жительница
сегодня, 13:15
Слушайте, ну замки на окна стоят 1000 р за несколько штук. Ну не такие огромные деньги. Ну появился ребенок в доме, ну установите сразу. Бережного и бог бережёт! Хорошо не пригодится. На всякий случай!!
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Поколение 80
сегодня, 12:57
Мои родители нас с этого возраста и оставляли, а сами шли в поле. 4 летние смотрели за малышами вовсю. Правда мы в деревне жили. И никакой у головки не было.
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да уж
сегодня, 12:51
В аптеку, это в наливайку?
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Блондинка
сегодня, 12:33
За мужем-как за каменной стеной.Ну-ну...
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Прокурор
сегодня, 12:17
Родителям итак горе а тут ещё мозги уголовный витриной пугают
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Прокурор
сегодня, 12:16
Вины уголовной витрины нет,это просто несчастный случай, был родитель дома или вышел в аптеку
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Жесть
сегодня, 12:41
Оставление в опасности, не слышали о таком??? Оставить детей 2-х и 4-х лет одних - это и есть уголовка.
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ГостьЯ
сегодня, 12:15
Лень было одеть детей и взять их с собой? Прогулялись бы заодно. Ну и мужики пошли, Господи! Девчушкам скорейшего выздоровления, а маме сил и терпения пережить это.
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Соседка
сегодня, 12:11
Благополучная семья с безголовым главой!Оставить двоих детей в квартире с открытым окном?!Это каким идиотом надо быть?
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