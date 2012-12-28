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Происшествия
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сегодня, 11:52
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Двухлетняя и четырёхлетняя сёстры выпали из окна: возбуждено уголовное дело
Одна девочка пыталась удержать другую, но не получилось.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, сам чудовищный случай произошёл ещё 5 мая. Мать оставила дочерей под присмотром 43-летнего мужа, а тот решил ненадолго отойти в аптеку.
Пока с детьми никого не было, случилось непоправимое. Одна девочка залезла на окно и начала падать. Сестра решила её спасти и попыталась удержать, но в результате девочки выпали вместе. Здоровью детей причинён тяжкий вред.
Семья полная и благополучная, на профилактическом учёте в органах ПДН не стоит. Изначально в возбуждении уголовного дела было отказано, но потом правоохранители пересмотрели это решение.
Каждое лето — одна и та же страшная статистика: дети выпадают из окон. Управление ГО и ЧС Липецка распространило рекомендации для родителей. Взрослым напоминают: москитная сетка — не защита, а ловушка для детей. Ребёнок видит за ней преграду, опирается — и вылетает вместе с ней. Сетка держит только комаров, а не вес малыша.
Для безопасности родителям советуют открутить ручки с окон и убрать их повыше. Это бесплатно и занимает минуту. Также рекомендуют поставить блокираторы или замки, отодвинуть стулья и тумбочки от подоконника — ребёнок обязательно залезет, если есть зацепка. Ну и главный совет: никогда не оставляй ребёнка одного в комнате с открытым окном. Даже если кажется, что он спит или играет.
А вот если ставите решётки — не заваривайте их наглухо. При пожаре это превратит квартиру в клетку. Решётка должна открываться ключом, который висит рядом с окном.
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