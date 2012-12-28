Доходы бюджета Липецкой области увеличились почти на 2,5 миллиарда рублей

Областной Совет внес изменения в закон «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».



За счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений доходы областной бюджета выросли на 2,5 млрд рублей. За счет этого сокращаются кредитные заимствования на обеспечение дефицита бюджета. Также депутаты перераспределили средства, дополнительно профинансировав социальные статьи расходов.— Почти 440 миллионов рублей мы направили на усиление социальной поддержки жителей области. В числе профинансированных мер — компенсации льготникам на услуги ЖКХ, выплаты гражданам, пребывающим в мобилизационном людском резерве, пенсии по случаю потери кормильца, — рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков. – И 780 млн рублей дополнительно направляем на поддержку семей участников СВО.Сессия одобрила выделение из бюджета 53,9 миллиона рублей на содержание и подготовку учреждений социальной защиты к зиме. 210 миллионов рублей — на укрепление материально-технической базы больниц и поликлиник, их подготовку к осенне-зимнему отопительному периоду, техническое присоединение к объектам инфраструктуры создаваемых женских консультаций в Данковском и Липецком округах и содержание отделений сестринского ухода и паллиативной помощи. Еще 110 миллионов направлены на информатизацию здравоохранения.Почти 45 миллионов выделено из федерального бюджета на обеспечение беременных женщин и детей, страдающих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Еще 4,4 миллиона — на условиях софинансирования направлено на эти цели из областного бюджета.Выделены субвенции из федеральной казны — около 12 миллионов рублей — на предоставление бесплатных лекарств льготникам, а также специализированных продуктов лечебного питания детям-инвалидам. 150 миллионов добавляет на эти цели областной бюджет.Кроме того, из регионального бюджета направлено 165 миллионов рублей на предоставление жителям области льготного проезда.40 миллионов депутаты добавили областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства. Здесь малый и средний бизнес может получить льготные займы.200 миллионов рублей выделено на резервный фонд правительства Липецкой области. И такая же сумма направлена в виде дотаций на сбалансированность органам местного самоуправления.С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета в 2026 году составят почти 106 миллиардов рублей, расходы —126,5 миллиардов. Дефицит — 20,6 миллиарда. Источником покрытия дефицита стали переходящие остатки бюджета и привлечение кредитов.Также сессия обобщила в один закон меры социальной поддержки медиков. Он предусматривает выплаты в 3 и 5 миллионов рублей кандидатам и докторам медицинских наук, впервые устроившимся на самые дефицитные специальности, от 1,5 миллиона до 3 миллионов выплат врачам, впервые устроившимся в госучреждения или решившим в них вернуться, от 3 до 5 миллионов рублей получат медики, перешедшие из частной медицины в государственную.Также медицинским и фармацевтическим работникам предусмотрены жилищные меры поддержки. Это разовая выплата для улучшения бытовых условий выпускникам медколледжей (медсестрам ФАПов — 50 тысяч рублей, фельдшерам скорой — 100 тысяч рублей), ежемесячное возмещение расходов за найм квартиры врачам дефицитных профессий, фельдшерам скорой (от 10 до 20 тысяч рублей). Помимо этого, будет предоставляться целевая субсидия на приобретение или строительство своего жилья врачам дефицитных специальностей и ежемесячная компенсация части расходов на оплату услуг ЖКХ медикам, работающим в сельской местности, в размере до 462 рублей.Сегодня депутаты привели региональное законодательство в соответствие с указом президента страны, унифицирующим меры поддержки участникам СВО и членам их семей.Новым документом установлены единые меры поддержки для участников СВО и членов их семей, уточняется перечень участников СВО. Также вводятся новые меры соцподдержки: бесплатная психологическая и психотерапевтическая помощь, санаторно-курортное лечение теперь доступно всем участникам спецоперации (ранее этой мерой могли пользоваться только их беременные жёны), установлены льготы при посещении областных и муниципальных организаций культуры, физкультуры и спорта, в сфере образования.Также депутаты внесли изменения в закон о мерах соцподдержки отдельных категорий граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве ВС России. Заключившим с Минобороны РФ контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве до 1 июня 2026 года, ранее не направлявшимся на спецсборы и не получавших единовременную соцвыплату, в случае их направления на сборы до 31 декабря 2026 года, установлена выплата в 250 тысяч рублей.