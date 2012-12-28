На Манеже нашли труп мужчины с признаками суицида

Недавно он поссорился с сожительницей и ушел жить к матери.

Сегодня в полночь на общем балконе многоэтажного жилого дома на улице 50 лет НЛМК в Липецке пожилая женщина нашла тело своего 42-летнего сына с признаками суицида.По данным GOROD48, мужчина недавно поссорился с сожительницей и ушел от нее жить к матери. Там он запил. Вчера вечером он сказал матери, что идет покурить на балкон. Так как его не было около получаса, женщина пошла его искать.СУ СК РФ по Липецкой области проводит проверку обстоятельств гибели горожанина.