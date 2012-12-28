Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
«Так быть не должно»: липецкий губернатор обратился к руководству «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти»
Общество
1996
сегодня, 11:51
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На Манеже нашли труп мужчины с признаками суицида
Недавно он поссорился с сожительницей и ушел жить к матери.
По данным GOROD48, мужчина недавно поссорился с сожительницей и ушел от нее жить к матери. Там он запил. Вчера вечером он сказал матери, что идет покурить на балкон. Так как его не было около получаса, женщина пошла его искать.
СУ СК РФ по Липецкой области проводит проверку обстоятельств гибели горожанина.
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