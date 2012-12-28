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1996
сегодня, 11:51
13

На Манеже нашли труп мужчины с признаками суицида

Недавно он поссорился с сожительницей и ушел жить к матери.

Сегодня в полночь на общем балконе многоэтажного жилого дома на улице 50 лет НЛМК в Липецке пожилая женщина нашла тело своего 42-летнего сына с признаками суицида.

По данным GOROD48, мужчина недавно поссорился с сожительницей и ушел от нее жить к матери. Там он запил. Вчера вечером он сказал матери, что идет покурить на балкон. Так как его не было около получаса, женщина пошла его искать.

СУ СК РФ по Липецкой области проводит проверку обстоятельств гибели горожанина.
суицид
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Однако
сегодня, 13:47
Даже до пенсионного возраста не дожил!
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тема для размышления
сегодня, 13:33
Мужики какие-то слабые пошли. В 40 лет , то с сожительницей живет, то с мамой. Тошно стало жить - иди в военкомат, за ленточкой сразу мозги станут на место , и деньги появятся, и жизнь станет прекрасна. Сразу приоритеты определятся- что важнее и дороже родные люди, а не безделье и пьянка с куревом.....
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мысля
12 минут назад
сам-то что за клавиатурой сидишь? давай, вперед с песней. только в военкомате не пой а то домой в дурку загремишь.
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м-да-у
сегодня, 13:26
Что то он не смог жить без женщины, которая - зло. Запил ! Значит не работал. Работал бы - не запил. Безделье - вот зло !!! А не женщина !!! От женщин одна польза мужику !!!
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Молодежь
сегодня, 12:55
Бабки умные такие "своего угла не было". Жилье- то сами приватизировали государственное. Забыли. Наследственных квартир в Липецке больше половины. А наследовали государственное, полученное при совке родителями. А теперь тута всех учат жить, что в 40 лет жилье своё иметь надо.
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Умный
сегодня, 12:14
В 42 годика пора сыночке повзрослеть!Не получилось...
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Бабка Первая
сегодня, 12:08
Что значит "ушёл жить к матери"? Своего угла, т.с., у него не было?
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Уборщица
сегодня, 13:02
Женщина .я в 50 выплатила еле ипотеку за однокомнатную. О чем вы говорите? И сейчас живу, концы с концами свожу. А то жили в общежитии.
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Умный
сегодня, 12:37
Поэтому у сожительницы и проживал.А баба умная оказалась-выгнала бездельника.
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Правда
сегодня, 12:26
Не у всех есть возможность такой свой угол иметь
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Велосипедист
сегодня, 12:07
Главное надо быть упертым ,немного смелым ,идти к своей цели и неостанавливаться и тогда она будет твоей , отвечаю ! Женщины они любят когда к ним проявляют внимание !
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Щорс
сегодня, 12:39
Виагра не * , лучше за ранее готовиться к кидалову, дари цветы не более, думай больше о своем будущем, не прописывай на свою или матери жилплощадь и тд
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м-да
сегодня, 12:07
Лучше жить одному. Женщины - это зло!
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