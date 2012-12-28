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Общество
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10 минут назад
Два подрядчика должны вернуть полученные по муниципальным контрактам в Данкове миллионы
В одном случае речь идёт о сумме в 193,6 миллиона рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ООО «Прочные основы» заключило муниципальный контракт в марте 2024 года. А в сентябре 2024 года прокуратура Липецкой области обратилась в арбитражный суд с иском о признании ничтожным муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству центральной части города Данкова (объект «Шелковый путь Данкова» — улицы Карла Маркса и Урицкого), так как в нарушение правил участия в конкурсе представило документы, фактически не подтверждающие опыт выполнения работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства.
8 сентября 2025 года муниципальный контракт признан недействительным. Это решение устояло в нескольких судах. Верховный Суд России также отказал в передаче кассационной жалобы ООО «Прочные основы» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. В результате теперь ООО «Прочные основы» должны вернуть деньги отделу городского хозяйства администрации Данковского округа.
Ранее Арбитражный суд вынес решение о взыскании с ещё одного подрядчика — ООО «Интеллектуальные энергетические решения» 17,1 миллиона рублей неосновательного обогащения по контрактам на благоустройство Бульвара влюбленных в Данкове.
Контракты с этим подрядчиком были заключены в 2022 году. Но в ходе казначейской проверки было выявлено, что при оплате работ были необоснованно применены тендерные коэффициенты, не предусмотренные контрактами и действующим законодательством, что привело к завышению стоимости работ. Общая сумма переплаты по двум контрактам составила 17,1 миллиона рублей — эти деньги фирму и обязали вернуть.
Оба решения о возврате денег не вступили в силу и могут быть обжалованы в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
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