Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
Бизнес
С 11 июля бензин в Липецкой области будут продавать по четно-нечетной схеме
Общество
В Липецке выстраиваются гигантские очереди к АЗС
Общество
«Так быть не должно»: липецкий губернатор обратился к руководству «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти»
Общество
Мэр предложил липчанам по возможности пользоваться общественным транспортом
Общество
«Мама, спаси меня!»: пятилетний мальчик кричал из открытого окна пятого этажа
Происшествия
Липчанка не поверила в диагноз и 13 лет жила с ВИЧ без терапии
Общество
Двухлетняя и четырёхлетняя сёстры выпали из окна: возбуждено уголовное дело
Происшествия
В огромных очередях к заправкам в Липецке угощают квасом и водой
Общество
В пруду Опытной станции — замор рыбы
Общество
Не справилась с эмоциями: 38-летняя липчанка дубасила молотком по «Хёндаю» бывшего
Происшествия
Читать все
В огромных очередях к заправкам в Липецке угощают квасом и водой
Общество
На Манеже нашли труп мужчины с признаками суицида
Общество
Автобусы продолжат возить горожан: дефицита солярки в Липецке нет
Общество
Двухлетняя и четырёхлетняя сёстры выпали из окна: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Росимущество еще не выставило липецкую фабрику «Рошен» на продажу
Общество
«Мама, спаси меня!»: пятилетний мальчик кричал из открытого окна пятого этажа
Происшествия
Первый проректор ЕГУ Роман Поляков получил 3,5 года колонии
Происшествия
Два подрядчика должны вернуть полученные по муниципальным контрактам в Данкове миллионы
Общество
Реализацию кадровых программ в регионе взяли под контроль парламентарии
Общество
Во время ремонта «Нивы-Шеволе» житель Липецкой области сжег и машину, и деревянный дом
Происшествия
Читать все
Общество
84
10 минут назад

Два подрядчика должны вернуть полученные по муниципальным контрактам в Данкове миллионы

В одном случае речь идёт о сумме в 193,6 миллиона рублей.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании с подрядчика ООО «Прочные основы» 193,6 миллиона рублей по недействительному муниципальному контракту на благоустройство центра Данкова.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ООО «Прочные основы» заключило муниципальный контракт в марте 2024 года. А в сентябре 2024 года прокуратура Липецкой области обратилась в арбитражный суд с иском о признании ничтожным муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству центральной части города Данкова (объект «Шелковый путь Данкова» — улицы Карла Маркса и Урицкого), так как в нарушение правил участия в конкурсе представило документы, фактически не подтверждающие опыт выполнения работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства.

8 сентября 2025 года муниципальный контракт признан недействительным. Это решение устояло в нескольких судах. Верховный Суд России также отказал в передаче кассационной жалобы ООО «Прочные основы» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. В результате теперь ООО «Прочные основы» должны вернуть деньги отделу городского хозяйства администрации Данковского округа.

ltkyay4kx11wk52elo2o00rvsydm0cul.jpg

Ранее Арбитражный суд вынес решение о взыскании с ещё одного подрядчика — ООО «Интеллектуальные энергетические решения» 17,1 миллиона рублей неосновательного обогащения по контрактам на благоустройство Бульвара влюбленных в Данкове.

oko6n2h0jhbdz7cwrp7paxjcl2noql8x.jpg

Контракты с этим подрядчиком были заключены в 2022 году. Но в ходе казначейской проверки было выявлено, что при оплате работ были необоснованно применены тендерные коэффициенты, не предусмотренные контрактами и действующим законодательством, что привело к завышению стоимости работ. Общая сумма переплаты по двум контрактам составила 17,1 миллиона рублей — эти деньги фирму и обязали вернуть.

q5oejp4n2b9412i9xa61a3yuz255szpn.jpg

Оба решения о возврате денег не вступили в силу и могут быть обжалованы в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
благоустройство
ЖКХ
0
0
0
1
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить