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Происшествия
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вчера, 16:55
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За хищение с ПВЗ товаров на 607 000 рублей — два года условно
Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в пункте выдачи заказов.
Об этой истории мы рассказывали. Менеджер пункта выдачи присваивала товары продавцов и деньги покупателей. Она оформляла заказы от своего имени и с аккаунтов своих знакомых, которые не были осведомлены о её действиях. Полученные товары забирала, а затем оформляла их возврат. Также она обманывала покупателей: говорила, что программа выдачи товаров временно не работает, и просила переводить деньги за товар на ее банковский счет. Товар передавала покупателям, деньги оставляла себе, а в программе оформляла отказ от покупок.
В общей сложности с марта по октябрь 2025 года менеджер похитила более 520 товаров на 607 000 рублей: продукты, бытовую технику, мебель, одежду, парфюмерию, средства гигиены и другое.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, преступления девушка совершала с помощью своего смартфона. Поэтому, помимо условного срока и штрафа, по решению суда также конфискован эквивалент стоимости сотового телефона, который она использовала для совершения преступления.
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