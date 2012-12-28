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вчера, 16:55
5

За хищение с ПВЗ товаров на 607 000 рублей — два года условно

Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в пункте выдачи заказов.

В Лев-Толстовском районе 22-летняя сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса получила два года условного срока и штраф в 15 000 рублей за мошенничество в крупном размере.

Об этой истории мы рассказывали. Менеджер пункта выдачи присваивала товары продавцов и деньги покупателей. Она оформляла заказы от своего имени и с аккаунтов своих знакомых, которые не были осведомлены о её действиях. Полученные товары забирала, а затем оформляла их возврат. Также она обманывала покупателей: говорила, что программа выдачи товаров временно не работает, и просила переводить деньги за товар на ее банковский счет. Товар передавала покупателям, деньги оставляла себе, а в программе оформляла отказ от покупок.

В общей сложности с марта по октябрь 2025 года менеджер похитила более 520 товаров на 607 000 рублей: продукты, бытовую технику, мебель, одежду, парфюмерию, средства гигиены и другое.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, преступления девушка совершала с помощью своего смартфона. Поэтому, помимо условного срока и штрафа, по решению суда также конфискован эквивалент стоимости сотового телефона, который она использовала для совершения преступления.
мошенничество
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
*
вчера, 19:30
В пятёрочка за кражу калбосы ,5 лет дают без всяких условная а тут пол миллиона, условно как это,понять не вазможно мозгами.почему у нас такие непонятные законы где здравый смысл.как так можно судить.
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Не в тему
вчера, 18:26
А у нас кот - нибудь отслеживает правонарушении водителей ? Час назад на десятом микрорайоне водитель на чёрной машине пронёсся на зелёной свет чуть не сбив людей . Марку машины к сожалению не увидела .
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не-а чё
вчера, 18:19
За 350 к. проректору трешечка прилипла, а тут условкой отделалась
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Эксперт
вчера, 18:11
За такие махинации надо расстрел оформлять.
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...
вчера, 17:43
За снятие с карты 5 лет не условно.
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