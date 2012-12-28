Общество
940
сегодня, 18:19
5
Энергетики «Липецкэнерго» оперативно устраняют последствия непогоды
Специалисты «Россети Центр» - «Липецкэнерго» оперативно восстанавливают локальные нарушения электроснабжение части потребителей Липецкой области.
Наиболее пострадавшими от непогоды районами являются Грязинский и Добровский.
Бригады, оснащенные необходимой спецтехникой, ведут восстановительных работы. Одновременно энергетики переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения.
Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.
В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.
Восстановительные работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии каждому потребителю.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:
по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).
через онлайн-сервисы компании:
• официальный сайт https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/
• мобильное приложение «Есть свет!» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/yeslight/
Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.
0
1
3
1
0
Комментарии (5)