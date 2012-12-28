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940
сегодня, 18:19
5

Энергетики «Липецкэнерго» оперативно устраняют последствия непогоды

Специалисты «Россети Центр» - «Липецкэнерго» оперативно восстанавливают локальные нарушения электроснабжение части потребителей Липецкой области.

Причиной временных ограничений электроснабжения стало прохождение по территории региона грозового фронта с ливнем, сильным ветром и градом. 

Наиболее пострадавшими от непогоды районами являются  Грязинский и Добровский. 

Бригады, оснащенные необходимой спецтехникой, ведут восстановительных работы. Одновременно энергетики переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения.

Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Восстановительные работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии каждому потребителю.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:

по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).

через онлайн-сервисы компании:
• официальный сайт https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/

• мобильное приложение «Есть свет!» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/yeslight/

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Настя
50 минут назад
Больше суток ждали в липецке
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Дед
сегодня, 19:10
Оперативно они счетчики на столбы устанавливали и фонари на каждый столб вешали !
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Бедолага
сегодня, 19:08
Делеховое , ул Луговая , добровский район, вторые сутки света нет!!!!Где энергетики оперативно работают???
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Лиса из парка
сегодня, 18:56
Непогода непогода проходи ты стороной
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Гость
сегодня, 18:52
Думаю наверное советское оборудование уже износилось.
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