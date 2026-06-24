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42 минуты назад

Килограмм малины на Центральном рынке стоит 500 рублей

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю выросла в цене на 32 рубля 44 копейки, дорожают куры и овощи.



Наша корзина с дорогими продуктами, напротив, снизилась в цене на 163 рубля 24 копейки, Продавцы не задирают цены на карбонад, подешевела бакалея.



На Центральном рынке не протолкнуться — ягод и овощей на прилавках все больше. Клубника уже начала сходить (и дорожать), но появилась малина. Продают ее по цене прошлого года — от 400 до 500 рублей за килограмм.

Мы увидели даже черную смородину. Продавец просила за килограмм 400 рублей. В прошлом году эта ягода появилась на рынке только в начале июля и стоила от 350 до 500 рублей за килограмм.



Местные помидоры предлагают по 250-350 рублей за килограмм.



Привозные можно купить дешевле — по 100 рублей за кило. Зато в магазинах на прилавках они лежат и почти по тысяче рублей за килограмм, правда, в ценниках указывают стоимость за 200-250 граммов, видимо, чтобы не отпугивать покупателей.

Дорожает лук. Самый дешевый мы нашли по 54 рубля 99 копеек за килограмм, а в соседнем магазине его продавали по 69 рублей 99 копеек, судя по надписи на ценнике, это была цена с 26% скидкой!



Продолжается рост цен на кур. Самые дешевые мы нашли по 193 рубля за килограмм. По такой цене купить можно было не больше пяти килограммов, то есть две штуки. Если нужно больше, придется раскошелиться.  



В соседнем магазине такие же тушки стоили почти 210 рублей за килограмм.



Хотя еще недавно в магазине ценники не дотягивались до отметки 200 рублей.  Эксперты связывают подорожание с  увеличением себестоимости производства, в частности, транспортных расходов. К тому же до недавнего времени бройлеры продавали довольно дешево, некоторые производители работали с минимальной рентабельностью или даже в убыток. 

На Центральном рынке местных кур по-прежнему продают по 400 рублей за килограмм.

В одном из магазинов кассы самообслуживания вдруг начали громко предлагать оплатить покупку через СБП (хотя можно выбрать любые способы оплаты). Пока мы изучали цены, пришлось выслушать это предложение не менее десятка раз.

— Программное обеспечение поменяли. Надоели уже! — пожаловалась продавец, — Нам все равно, как вы платите. Зарплата от этого не зависит.
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