Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
Сегодня в Липецке: раскалённый город, изощрённые способы, которыми работодатели начали удерживать сотрудников
Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
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Общество
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сегодня, 17:03
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Зной отступает: в Липецкой области — дожди, грозы и град
На область надвигается холодный атмосферный фронт.
Среднесуточные температуры составят: 8 и 9 августа — 22-24 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы, 10 августа — 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, днем местами град. Ветер ночью переменный, 5-10 м/сек, днем северный, 8-13 м/сек, при грозах порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью будет от +17 до +22, днем — от +26 до +31 градуса.
В Липецке переменная облачность, ночью небольшой, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит от +18 до +20 градусов, днем — от +28 до +30.
День 8 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году — 5 градусов тепла.
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