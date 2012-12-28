Зной отступает: в Липецкой области — дожди, грозы и град

На область надвигается холодный атмосферный фронт.



8 августа через Липецкую область пройдет холодный атмосферный фронт, ожидаются кратковременные грозовые дожди, которые сохранятся в ночь на 9 августа. Днем 9 августа и 10 августа регион окажется в гребне антициклона, осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят: 8 и 9 августа — 22-24 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы, 10 августа — 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, днем местами град. Ветер ночью переменный, 5-10 м/сек, днем северный, 8-13 м/сек, при грозах порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью будет от +17 до +22, днем — от +26 до +31 градуса.В Липецке переменная облачность, ночью небольшой, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит от +18 до +20 градусов, днем — от +28 до +30.День 8 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году — 5 градусов тепла.