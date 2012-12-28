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6417
сегодня, 14:15
52

У заправок опять растут хвосты

В Липецке снова не работают некоторые АЗС, а очереди к другим подрастают.

Наши читатели обратили внимание, что АЗС с бензином в городе снова стало меньше.

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Чаще отсутствие популярных марок топлива можно встретить на сети «Лукойла» и его дочерней сети «Teboil» — здесь предлагают если только дизель.

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Утром мы объехали несколько АЗС. На одной из заправок «Лукойла» — на улице Ферросплавной — нам рассказали, что бензин закончился ночью и поставка ожидается в течение дня. Такая же картина была и на заправке сети на улице Терешковой.

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А к АЗС на улице Катукова, где интерактивная карта заправок не показывала наличие бензина, очередь выстроилась от «Липецк-Лады». Но здесь сливался бензовоз.

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Бензина на заправках «Teboil» мы не увидели (чем это вызвано, мы спросили компанию в редакционном запросе).

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На заправках «Газпрома» топливо было через одну.

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Заправки «Роснефти» работают, и к самым популярным из них тянулись хвосты: на улицах Московской и Неделина.

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Что-то на богатом. Но всё есть и пусто.

Напомним, что с 11 по 31 июля из-за топливного кризиса в Липецкой области вводилась чётно-нечетная система отпуска топлива с лимитом разовой заправки. Ситуация с топливом нормализовалась уже через неделю действия системы.
бензин
АЗС
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Комментарии (52)

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Сначала новые
Алексей
26 минут назад
Мне кроме минимум 95 лить нельзя, с понедельника пытаюсь после работы найти, в 5 утра голяк. Походу лучшего не будет!!@
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Это
27 минут назад
Издевательство над людьми.
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Ситуция
35 минут назад
Стабильность!
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Mikl
47 минут назад
Есть простое решение проблеиы с бензином. Ввести зппрет на продажу новых автомобилей на год.
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местный
56 минут назад
роснефть у Цемзавода 95-й хуже 80-го!
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Гость
сегодня, 20:05
На Роснефти у петровского 95 бензина не было. Вообще, с 95 в городе проблемы.
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Лена
сегодня, 19:50
Надо триатлон, биатлон и бадминтон на улицах организовать , в кремле это оценят
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Критик
сегодня, 19:15
Очереди стали намного больше, чем были.
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Биолог Карапетян
сегодня, 19:10
Если у заправок растут хвосты, следовательно, у них начинается мутация, и они постепенно превращаются в оборотней...
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Липчанка
сегодня, 18:23
Медали и грамоты отобрать до лучших времен.
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