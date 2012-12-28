Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
Сегодня в Липецке: раскалённый город, изощрённые способы, которыми работодатели начали удерживать сотрудников
Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
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Общество
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сегодня, 14:15
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У заправок опять растут хвосты
В Липецке снова не работают некоторые АЗС, а очереди к другим подрастают.
Чаще отсутствие популярных марок топлива можно встретить на сети «Лукойла» и его дочерней сети «Teboil» — здесь предлагают если только дизель.
Утром мы объехали несколько АЗС. На одной из заправок «Лукойла» — на улице Ферросплавной — нам рассказали, что бензин закончился ночью и поставка ожидается в течение дня. Такая же картина была и на заправке сети на улице Терешковой.
А к АЗС на улице Катукова, где интерактивная карта заправок не показывала наличие бензина, очередь выстроилась от «Липецк-Лады». Но здесь сливался бензовоз.
Бензина на заправках «Teboil» мы не увидели (чем это вызвано, мы спросили компанию в редакционном запросе).
На заправках «Газпрома» топливо было через одну.
Заправки «Роснефти» работают, и к самым популярным из них тянулись хвосты: на улицах Московской и Неделина.
Что-то на богатом. Но всё есть и пусто.
Напомним, что с 11 по 31 июля из-за топливного кризиса в Липецкой области вводилась чётно-нечетная система отпуска топлива с лимитом разовой заправки. Ситуация с топливом нормализовалась уже через неделю действия системы.
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