Липецкая вечЁрка: хвосты у бензозаправок, вонь в «Елецком» и разнос мэра

Сегодня, 7 августа, у бензозаправок снова растут очереди, жители «Елецкого» пожаловались на вонь, и мэр Михаил Щербаков разнес подрядчика, ремонтирующего школу №72.

Со вчерашнего дня Липецке перестали работать некоторые АЗС, а к работающим растут очереди. Сегодня мы объехали город и обнаружили, что популярных марок топлива нет в сети «Лукойла» и его дочерней сети «Teboil». На заправках «Газпрома» топливо через одну. Заправки «Роснефти» работают, и к самым популярным из них тянулись хвосты: на улицах Московской и Неделина.«Вот только на Роснефти 95 отпускают по топливным картам, а простому обывателю продажи нет, позавчера получилось заправиться через яндекс-заправки, но сегодня этот сервис перестал вообще показывать 95, только топливные карты, говорят на АЗС. Что за беспредел опять творится?» — добавил свое наблюдение«Ограничения и сейчас есть — на Роснефти до 30 литров, чет-нечет хорошая система, надо возвращать до 1 октября, когда спадет сезонный спрос на бензин», — предложил«Думаю, это заговор продавцов самокатов», — резюмировалГубернатор Игорь Артамонов ближе к вечеру сообщил, что «Лукойл» и «Teboil» в последние два дня существенно сократили объёмы поставок топлива на АЗС региона. Поэтому основная нагрузка снова легла на АЗС «Роснефти», но и поставки этой компании ограничены.

«После реализации суточного объёма АЗС вынуждены приостанавливать отпуск бензина до следующей поставки. В такой ситуации возвращение режима «чёт-нечёт» сейчас не даст ожидаемого эффекта. Этот механизм помогает распределять поток автомобилей, когда топливо поступает, но его не успевают развозить по АЗС. Сейчас проблема в другом: объёмов бензина, поступающих в розничную сеть, недостаточно для удовлетворения текущего спроса. Мы понимаем, что снижение объёмов поставок связано с приостановкой работы ряда нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас основную работу ведём с руководством нефтяных компаний по вопросам распределения имеющихся объёмов топлива и обеспечения Липецкой области», — написал губернатор в соцсетях.



Давно не было и снова началось. Жители микрорайона «Елецкий» пожаловались на вонь с полей. И это в 36-градусную жару! Жалобы получили и экологи, они начали искать причину неприятного запаха.

Новость зацепила за живое читателей GOROD48.

«Если бы штрафы были серьезные, то вряд ли бы рисковали вывозить на поля, а так им проще заплатить несколько тысяч рублей, чем утилизировать, поэтому периодически мы дышим этими миазмами, а им наплевать», — считает Александр Н.

«Какие стали все нежные. Качественное сельское хозяйство основано на биологических процессах. Иначе будете есть пластик и заменители», — заявил Агроном.

«Прожила много лет в деревне. Навоз всегда был: коровий, конский, куриный. Но никогда в деревне так не воняло, как сейчас воняет в городе периодически. Видимо навоз не натуральный, а какая-то ядовитая химия», — заметила Нервная мать.

«Поля там появились на много раньше, чем жители Елецкого. Так что сами туда приперлись», — съязвил Житель.

«На Неделина опять заработал СМАК, дым от его мангала в здании никому в округе не дает спокойно отдыхать после работы или в утреннее время. Кто разрешил мангал в центре, тем более здание СМАКА уже горело, и по этой же вине? По такой жаре люди не могут открыть окна, форточки и находится возле подъездов, так как дым стелется по всей округе», — пожаловалась Торговая.

Мэр Михаил Щербаков сегодня посмотрел, как продвигается капитальный ремонт школы № 72. На днях в соцсетях появилось письмо от имени учителей этой школы, правда, без подписей. В нем сообщалось о поборах с педагогов и родителей детей на продолжение ремонта и даже о том, что учителям и родителям приходится заменять рабочих! На письмо сначала ответила курирующая образование вице-мэр Светлана Бедрова. Она заявила, что ремонт выполняют на бюджетные средства, и ни о каких поборах речи быть не может.



Мэр же сегодня распекал подрядчика. Он нашел в школе множество недоделок, хотя детей она должна принять уже 1 сентября. И это при том, что здание 72-й ремонтируют почти год. Работы уже обошлись бюджету в 154,1 млн рублей. Ремонтирует школу субподрядчик воронежской компании «Спецстрой» — липецкое ООО «ПГС».



Несмотря на объем недоделок, подрядчик обещал завершить работы менее чем за две недели. Михаил Щербаков сказал, что обязательно проверит выполнение этого обещания.



«Может правило Парето подрядчики и не знают, но русскую пословицу «Назвался чугунком — полезай в печь», — точно помнят. Иными словами, если подвязались на ремонт и в установленные сроки, то уж будьте добры выполняйте», — заметили Правильные правила.



«Оказывается и без мата можно ход работ проверять», — намекнуло Надо же на предшественницу Михаила Щербакова.



Одно из красивых зданий Липецка, которое сейчас занимает отделение Социального фонда России ждет ремонт. Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области одобрило работы на первом этаже. Ремонт планируется закончить к октябрю 2027 года.



Здание построено в 1957 году по проекту архитектора Николая Бровкина. Первоначально там располагалась гостиница «Липецк», в 1970-х годах ее переименовали в «Центральную».



«Политех 75 — 81, а сколько там было попито. Приехал на занятия, а очутился в «Центральной». Золотые годы», — с ностальгией написал Влад.



Данковские полицейские отыскали 20-летнего местного жителя, который вечером 17 июля расстрелял павильон на остановке «Улица Мичурина».



Молодой мужчина признался, что выстрелил из окна автомобиля в павильон из пневматического пистолета.



Возбуждено уголовное дело о вандализме. Материальный ущерб составил 80 000 рублей.



«Почему же вот так легко портят общественное имущество такие? Наверное от того, что уверены в слабости наказания, либо вообще от его отсутствия. А вообще каким же надо быть невоспитанным, чтоб гадить там, где ты живешь?» — считает Правда.



Завтра в Липецке ожидается кратковременный дождь с грозой. Жара немного отступит , температура воздуха составит от от +28 до +30 градусов.



И обратите внимание, с 10 августа по 10 сентября ограничивается движение транспорта по улице Московской в районе дома № 38. Энергетики будут менять теплосеть.



