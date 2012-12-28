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Общество
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сегодня, 11:42
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Жители микрорайона «Елецкий» задыхаются от вони
Экологи ищут источник неприятного запаха.
«На улице жара, а окна открыть нельзя — весь запах идет в квартиру», — рассказала GOROD48 жительница «Елецкого».
В региональном министерстве природных ресурсов и экологии GOROD48 сообщили, что тоже получили жалобы из «Елецкого» на неприятный запах. Сотрудники специальной лаборатории сейчас занимаются замерами и ищут источник запаха.
Напомним, волны специфичного запаха периодически накрывают Липецк с 2016 года. Обычно горожане идентифицируют запах как навозный. Несколько раз его источником назывались поля ООО «Колос».
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