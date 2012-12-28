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сегодня, 11:42
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Жители микрорайона «Елецкий» задыхаются от вони

Экологи ищут источник неприятного запаха.

Несколько вечеров и ночей подряд жители микрорайона «Елецкий» не могут открыть окна —стоит невыносимая вонь. Они предполагают, что неприятный запах идет с полей.

«На улице жара, а окна открыть нельзя — весь запах идет в квартиру», — рассказала GOROD48 жительница «Елецкого».

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии GOROD48 сообщили, что тоже получили жалобы из «Елецкого» на неприятный запах. Сотрудники специальной лаборатории сейчас занимаются замерами и ищут источник запаха.

Напомним, волны специфичного запаха периодически накрывают Липецк с 2016 года. Обычно горожане идентифицируют запах как навозный.  Несколько раз его источником назывались поля ООО «Колос».
неприятный запах
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Комментарии (25)

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Как гость
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Сначала новые
Рядом живу
сегодня, 20:09
Да там рядом с окружной дорогой Елец+ Тамбов коровы работают и молоко и навоз, а ветерок на лучший из лучших микрорайонов подает благоухания, благо роза ветров соответствующая.
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Матыр
сегодня, 17:13
А к аглофабрике уже все принюхались?
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Чистильщик
сегодня, 20:18
Полностью согласен, навоз хотя бы безвреден и не вызывает онкологических и др. заболеваний
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не-а чё
сегодня, 16:24
На окружной дороге Восточный обход, развязка для съезда на Грязи, стоит ужасная вонь. Там вывозят куриный помёт с птицефабрики на поля.
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Гость
сегодня, 16:00
При выезде из Липецка, где Воронеж экоферма вонь по вечерам достает до Сокола, зато экоферма
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Алькаш
сегодня, 15:28
Раньше искали пожарные и милиция,а теперь ишшо и экологи.Но,как и раньше не могут найти.
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Это
сегодня, 15:16
Коровник на тамбовке
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Житель
сегодня, 14:59
Поля там появились на много раньше, чем жители Елецкого.. Так что сами туда приперлись.
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Каких
сегодня, 14:19
Полей??
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Торговая
сегодня, 14:05
На Неделиной опять заработал СМАК, дым от его мангала в здании не кому в округе не дает спокойно отдыхать после работы или в утреннее время. КТО РАЗРЕШАЛ МАНГАЛ В ЦЕНТРЕ, тем-более здание СМАКА уже горело и по этой же вине? По такой жаре люди не могут открыть окна, форточки и находится возле подъездов так как дым стелется по всей округе.
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Колян
сегодня, 13:25
Пока экологи найдут, всё развеется. А вон на пляже кафе Река, её экологи не трогают.
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Антуан
сегодня, 13:37
Верно
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Деточкин
сегодня, 15:10
Верно Это река кого надо рука
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