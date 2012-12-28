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сегодня, 14:46
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Ремонт 72‑й школы: мэр устроил разнос заказчику и подрядчику

Михаил Щербаков напомнил подрядчикам о правиле Парето и потребовал вывести в школу сотню рабочих.

На этой неделе в соцсетях опубликовано письмо от имени учителей 72-й школы Липецка, но без подписей, в котором сообщалось о поборах с педагогов и родителей детей на продолжение её капитального ремонта и даже о том, что учителям и родителям приходится заменять рабочих. На письмо отреагировала вице-мэр Липецка Светлана Бедрова, курирующая городскую сферу образования.

«Не люблю отвечать на анонимные публикации. Но в данном случае промолчать не могу. Всё, что написано о сборе денег с родителей и привлечении учителей к ремонту, — неправда. Капитальный ремонт выполняют строители за счёт бюджетных средств. Когда основные работы будут завершены, педагоги, как это бывает в каждой школе, придут подготовить кабинеты к встрече детей: расставить учебные материалы, оформить классы, создать ту самую атмосферу, с которой начинается новый учебный год. Но красить стены, штукатурить или покупать строительные материалы они не должны и не делают этого. Ремонт идёт по графику. Мы постоянно контролируем его ход и делаем всё, чтобы 1 сентября дети переступили порог обновлённой школы. Правда всегда подтверждается делом. И я уверена: совсем скоро и родители, и ученики сами увидят результат этой работы».

А сегодня во время текущей проверки ремонтов детсадов и школ Липецка в 72‑й побывали вице-губернатор Юлия Котлярова и мэр города Михаил Щербаков. И первое, что они увидели, – ещё не готовый вход в школу. Очевидно, что только вчера строители уложили на крыльце большеформатный керамогранит и мелкую тротуарную плитку на ступенях перед пока ещё не существующей входной группой.

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Напомним, капремонт здания 72‑й школы 1997 года постройки мэрия оценила в 144,4 млн рублей, причём контракт был заключён с единственным подрядчиком — воронежской компанией «Спецстрой» — не на торгах с падением цены работ, а на конкурсе, в котором главную роль играет опыт работ в системе госзакупок. При этом мэрия заплатила подрядчику уже 154,1 млн рублей с учётом выполненных допработ. В школе работает субподрядчик воронежцев — липецкое ООО «ПГС». А месяц назад управление строительства Липецка разместило ещё одну заявку на работы в школе с начальной ценой контракта в 14 457 924 рубля. В техзадании указано, что к 1 сентября в здании нужно обустроить подвесные потолки типа «Армстронг» общей площадью чуть больше 5 тыс. кв. метров, смонтировать системы оповещения с 12 громкоговорителями и автоматической пожарной сигнализации. Заказчик рассказал, что изначально капремонт школы был обсчитан в 200 млн рублей. Но управлению строительства довели только 144,4 миллиона из-за нехватки средств в городском бюджете. И в эту закупку подвесные потолки не входили.

Масштабный ремонт школы начался ещё прошлой осенью. То есть ведётся почти год. Двери перед учениками школа должна открыть 1 сентября. Но, как оказалось, года для работы строителям оказалось мало. Руководитель городского управления строительства мэрии Владимир Поваляев сообщил мэру, что ремонт готов на 85%. Хуже всего дело обстоит с отделочными работами, которые выполнены на 70%, и с санитарно-техническими, сделанными на 80%.

Михаил Щербаков обратил внимание на поддоны с тротуарной плиткой. Почему её так много, если благоустройство пришкольной территории не включено в смету? Заместитель директора ООО «ПГС» Владислав Воробьёв (родственник соучредителя компании) сказал, что это остатки материала, который был использован при строительстве входной группы и пожарных выходов с торцов здания. «Все эти работы уже закончены».

И действительно, прямо на глазах проверяющих трактор поддел поддон с плиткой, чтобы погрузить его в грузовик.

— Осталось сделать саму входную группу из вентфасада. В понедельник тут будут ставить стеклянные двери. Весь график работ разбит по дням, — пояснил ход работ Владимир Поваляев.

— То есть до 15 августа входные группы будут сделаны? С подрезами и откосами? — уточнил Щербаков.

— Да, — в голос ответили мэру Поваляев и директор школы Елена Андреева.

Зашли в само здание. А там оказалось, что работы ещё, как говорится, начать да кончить!

Первым делом проверка заглянула в актовый зал, находящийся ниже уровня первого этажа. Там готовы только потолки, стены и основание сцены.

— Сегодня начнём выкладывать гранитом ступени на входе, — тут же отрапортовал представитель субподрядчика. — Параллельно начнём обшивать сцену фанерой, на что уйдёт два дня.

Вице-губернатор Котлярова спросила, что с мебелью и оборудованием для зала. Ей ответили, что всё уже закуплено и будет смонтировано, как только из актового зала уйдут строители. Некоторую задержку работ в зале заказчик объяснил форс-мажором: во время монтажа системы отопления порвало ввод в здание. Водой залило часть подвалов и актового зала. Пришлось ликвидировать утечку и делать те общестроительные работы, которых изначально не было в проекте.

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На третьем этаже мэр не увидел сантехники в туалетах: только новую облицовочную плитку и разводку водопроводных труб. «Сантехника пришла вчера. С понедельника начнём её монтаж», — сообщил заместитель директора ООО «ПГС» Владислав Воробьёв.

Мэр спросил у директора школы, сколько нужно будет выставить единиц сантехники – унитазов и раковин. Оказалось — 64 на десять школьных туалетов.

— Сделайте к 1 сентября липкие коврики перед входом в спортзалы, чтобы сохранить полы от уличной обуви, — посоветовал мэр.
 
В спортзалах нужно завершить монтаж баскетбольных щитов, установить другой инвентарь. И на всё это, как и на многое другое, также нужно время.

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Бедрова показала на штабеля упаковок новой мебели: «Сразу же за строителями мы поднимем это всё на этажи и в классы. Новую мебель начнём собирать уже на следующей неделе».

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Михаил Щербаков уже не в первый, кажется, раз повторил одну и ту же мысль: «Ещё раз объясняю: главный человек здесь — директор школы». Но «главный человек» выглядел неуверенно. Елена Андреева следом за вице-мэром сказала, что уже в середине следующей недели начнётся расстановка мебели по коридорам и классам.

— А плинтусы когда начнёте монтировать? — спросил Михаил Щербаков.

— В понедельник, 10 августа, начнём, — ответил строитель Воробьёв.

Мэр предупредил, что сначала в классах надо уложить плинтусы, потом — заносить мебель и лишь после всего этого монтировать двери. Если нарушить этот порядок, без повреждений дверей и мебели не обойтись. А всё должно быть сделано на совесть, ведь за ремонт школы заплачены большие деньги.

— А сколько человек работает на объекте? — спросил глава города.

— Сейчас не меньше 45–50, — ответил подрядчик.

— Чувствуете, что мы тут не подушились? Тут места — вагон для работы! — продолжал мэр на этаже, на котором не видно ни одного строителя. — Тут, в идеале, человек сто должно работать на финише. А я людей тут не вижу. Если всё так останется, могут быть риски. Хотя по строительной части много сделано, стоит отдать должное. Надо дожать.

И снова повторил эту же мысль, уже с примером:

— Правило Парето знаете?

В ответ — молчание.

— Не знаете, — резюмировал мэр. — 20% усилий дают 80% результата. Здесь на оставшиеся 20% надо затратить 80% усилий. Ваша задача — собраться, мобилизоваться и добиться результата!

Затем Щербаков оттянул в сторону заказчика в лице Владимира Поваляева и подрядчика Владислава Воробьёва и что-то им выговаривал. Мы услышали, что строитель дал слово закончить все отделочные работы к 20 августа.

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— Вот это правильный ответ! — сказал мэр. — Приеду сюда 20 августа и проверю, так ли это.

У директора школы Михаил Щербаков спросил, появляются ли на ремонте учителя. Ответ: нет, им и родителям сюда вход ещё запрещён.

— Сейчас начнут заносить мебель в классы. А классы перед этим должны принять учителя, чтобы убедиться в отсутствии недоделок. На следующей неделе подрядчик готов передавать классы заказчику под монтаж мебели и учебных пособий. На этом этапе уже должны появиться учителя. Они должны участвовать в этом процессе, — наставлял Михаил Щербаков директора.

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И в конце обхода Михаил Щербаков заметил, что из всех ремонтируемых детсадов и школ города в 72‑й остался самый большой объём работ. «Как я уже говорил, тут нужно дожать, чтобы передавать классы учителям под помывку и расстановку оборудования и мебели. Всё это закуплено. На следующей неделе надо эту работу начать, а через неделю завершить».

Напомним, что 1 сентября после ремонтов должны открыться школы № 14, 16, 21, 37, 41, 48, 50, 55, 64, 66 и 77, обновление которых началось весной. Также обязаны открыться школы № 40, 49, 51, 72, куда строители зашли прошлой осенью. Понимая, что времени на всё остаётся в обрез, Михаил Щербаков старается выкроить в своём плотном графике время, чтобы проверить, как во всех этих школах ведутся ремонты. Проблемными, как убедился GOROD48, остаются 64‑я гимназия и 72‑я школа.
капитальный ремонт школ
Михаил Щербаков
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Комментарии (31)

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Винни Пух
17 минут назад
Не успеют 100%
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Мама девятиклассника
сегодня, 20:21
Всем известно, что с родителей тоже трясут - то на обои, то на шторы, то на двери! Мы сдавали по 5т на ремонт класса.
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111
сегодня, 20:14
В прошлом году сдали 6 школу. У родителей тоже просили денег на жалюзи. А еще территорию около школы вообще не сделали. Бордюры увезли, и как дождь ходи по лужам и грязи
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Алексей
сегодня, 20:10
30 школа до сих пор ни доделана!На сво надо тратить деньги люди гибнут,дети и взрослые все потерпят все же хают Америку с западом,но ведь действительно бардак нет слов,то концерты,то ремонт,то бордюры с плиткой!!!???
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Жительница
сегодня, 19:58
72 школа 97 года постройки. А уже капитальный ремонт. Неужели нет школ которые старше и в более плачевном состоянии
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тема для размышления
сегодня, 19:19
В прошлом году отремонтировали здание 70 школы. А школьный стадион в плачевном состоянии. Или школьный стадион к школе не относится?! Тогда уберите ограждение вокруг стадиона. Всё спортивное оборудование в аварийном состоянии !!!! Покраска свежей краской - это показуха и преступление !!!!
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Вася с 11-го
сегодня, 18:42
уууух, пару лет назад упорно искали исполнителей ремонта в классах среди родителей и родственников учеников в 49 школу...
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Да уж...
сегодня, 18:24
Во времена ковида в Китае больничный корпус с нуля строился за считанные недели и был готов к работе, а тут в течении года школу не могут отремонтировать. Позорище, да и только!!!
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ога
сегодня, 19:08
да о чём вы) Ежегодный капитально одноразовый ремонт улицы Советской - уже визитная карточка пгт Пипецк.
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Спрутс
сегодня, 16:58
кому 4 получить за дз страшно, а тут полное невыполнение работы... ничего нам не будет, если что, выведем $ и на банкротство.
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Спрутс
сегодня, 16:56
а как реагируют чиновники в сфере образования, на то, что детям придётся ещё год ходить полууставшими днём вместо утра, да в чужое учреждение? в какую сторону кпи?
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