Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У заправок опять растут хвосты
Общество
Жители микрорайона «Елецкий» задыхаются от вони
Общество
Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
Общество
БПЛА сбиты над областью
Происшествия
Сегодня в Липецке: раскалённый город, изощрённые способы, которыми работодатели начали удерживать сотрудников
Общество
Ремонт 72‑й школы: мэр устроил разнос заказчику и подрядчику
Общество
20-летний парень расстрелял из машины остановку
Происшествия
В Липецке горел цветочный магазин
Происшествия
Пять человек пострадали в столкновении «БМВ» и «Рено»
Происшествия
Область ночью атаковали БПЛА
Происшествия
Читать все
Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
Общество
У заправок опять растут хвосты
Общество
Ремонт 72‑й школы: мэр устроил разнос заказчику и подрядчику
Общество
На Соборной площади отремонтируют архитектурный символ Липецка
Общество
Зарплату до 150 000 рублей предлагали на ярмарке вакансий в Липецке
Общество
Стоматология выплатит пациенту 1,6 млн рублей после некачественной установки имплантов
Общество
Напал на отца с тесаком, изранил двух собак и угнал машину: жителя области могут отправить на принудительное лечение
Происшествия
Зной отступает: в Липецкой области — дожди, грозы и град
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: хвосты у бензозаправок, вонь в «Елецком» и разнос мэра
Общество
Читать все
Общество
2092
сегодня, 15:12
18

Стоматология выплатит пациенту 1,6 млн рублей после некачественной установки имплантов

Суды двух инстанций встали на сторону липчанина.

Липецкий областной суд поддержал решение Октябрьского районного суда Липецка о взыскании с центра дентальной имплантологии в пользу пациента 1,6 миллиона рублей — стоимости некачественно оказанных стоматологических услуг, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов.

Суды установили, что житель региона получил некачественное лечение — оно продолжалось дольше, чем было обещано, не было доведено до конца и выполнено с нарушением клинических рекомендаций. В итоге импланты не прижились, пациент испытывает дискомфорт и боль, нуждается в повторном лечении.

Кроме того, лечение проводилось без лицензии на хирургическую стоматологию, без оформления медицинской карты и других обязательных документов, в том числе без письменного договора.

«Услуги специалиста обошлись пациенту в 269 тысяч рублей, деньги у него взяли без выдачи чека. Ещё 307 тысяч рублей пациенту требуется для восстановительных работ после некачественных медицинских услуг. Ответчик отказался в добровольном порядке выполнить законные требования пациента о возврате денежных средств. Суд согласился с правомерностью требований о выплате неустойки и штрафа в размере 819 тысяч рублей, а также взыскал с центра дентальной имплантологии компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей и судебные расходы в размере 75 тысяч рублей», — сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
стоматология
импланты
1
0
0
24
2

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
( i )
сегодня, 18:39
Если у человека противопоказания к имплантации, не позволяющие завершить протезирование, то кто-нибудь возьмётся переделывать? Да ещё такого токсичного клиента? Чеки прошлый век. Договорные отношения доказать реально.
Ответить
Уборщица
сегодня, 18:24
Ишь какие, зачем мне зубы такие? А была бы не уборщица, а директор ;то разговор такой бы не вели. Мечтать каждый может. И я мечтаю. Сын сказал, мама сделаем со временем. Уже копейку отложил, сумки таскает
Ответить
...
сегодня, 19:04
Какой у вас хороший сын. Молодец!
Ответить
МимоШел
сегодня, 18:51
Удачи. Пусть у Вас все получится.
Ответить
Гость
сегодня, 18:40
Есть такая поговорка - Каждый курит по зарплате
Ответить
Да уж…
сегодня, 17:53
Без договора, без чека, без доказательств суд стал на сторону истца… Да, это точно кого надо импланты!
Ответить
Очевидец
сегодня, 17:04
А интересно сколько стоит один зуб? Хотя бы приблизительно.
Ответить
Гостья
сегодня, 19:21
Мне стоматолог, при лечении зубов, озвучила примерную сумму в 100 тысяч, но точнее скажет ортопед.
Ответить
МимоШел
сегодня, 18:47
Очевидцу (кстати, очевидцу чего?). Качественный и относительно недорогой имплант "под ключ" (ну типа - сам И+"прокладка"+коронковая часть с удалением своего собственного; т.е. - работа хирурга и терапевта-ортопеда) - от 70-80 тыров. И - от полгода. Все, что дешевле - стремно. Дороже - сколько угодно. Где-то так.
Ответить
кент
сегодня, 16:42
не задирали ли бы цены на свои услуги и штрафы на порядок были меньше
Ответить
Вазген
сегодня, 16:38
Обычно зубные списывают свои неудачи на природу. Хотя к их работе всегда можно придраться. Не к лицензии, так к методологии и инструменту.
Ответить
Уборщице
сегодня, 15:59
А зачем вам зубы за 300 тысяч, какие-то чрезмерные запросы?
Ответить
Савелий
сегодня, 15:56
Импланты не прижились? Ну не знаю.. Видимо, не хирург их вкручивал, а слесарь из ПТУ.
Ответить
горожанин
сегодня, 15:45
Жаль , что все так получилось , очень жаль и пациента и стоматологическую клинику тоже , ведь никто не хотел таких печальных последствий ! Имплантация зубов -это очень классаная вещь и не надо больше обтачивать соседние зубы Если у вас есть показания к имплантации зубов, то не поскупитесь на этом , есть "сарафаное радио ", которое подскажет вам в какую клинику и какому врачу обратиться ! Импланты- это самое лучшее ,что могли придумать ,поверьте !
Ответить
Уборщица
сегодня, 15:28
Тоже зубы надо делать, денег нет. Зубы 300 тысяч. Кто может их себе позволить? Зарплаты не платят, задерживают, сокращают всех. Живи как хочешь. Зато пенсию не дают в 56 лет. Молодой.
Ответить
Антуан
сегодня, 15:41
Эт с какого пенсию в 56 должны давать?
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить