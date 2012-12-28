Стоматология выплатит пациенту 1,6 млн рублей после некачественной установки имплантов

Суды двух инстанций встали на сторону липчанина.

Липецкий областной суд поддержал решение Октябрьского районного суда Липецка о взыскании с центра дентальной имплантологии в пользу пациента 1,6 миллиона рублей — стоимости некачественно оказанных стоматологических услуг, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов.Суды установили, что житель региона получил некачественное лечение — оно продолжалось дольше, чем было обещано, не было доведено до конца и выполнено с нарушением клинических рекомендаций. В итоге импланты не прижились, пациент испытывает дискомфорт и боль, нуждается в повторном лечении.Кроме того, лечение проводилось без лицензии на хирургическую стоматологию, без оформления медицинской карты и других обязательных документов, в том числе без письменного договора.«Услуги специалиста обошлись пациенту в 269 тысяч рублей, деньги у него взяли без выдачи чека. Ещё 307 тысяч рублей пациенту требуется для восстановительных работ после некачественных медицинских услуг. Ответчик отказался в добровольном порядке выполнить законные требования пациента о возврате денежных средств. Суд согласился с правомерностью требований о выплате неустойки и штрафа в размере 819 тысяч рублей, а также взыскал с центра дентальной имплантологии компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей и судебные расходы в размере 75 тысяч рублей», — сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.