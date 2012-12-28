Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
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Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
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Общество
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сегодня, 17:33
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
8 августа «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Липовская, 3/3, проезд Строителей, 10, улица Опытная, 20 — без холодной воды временно останутся жители десяти улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресу: улица Липовская, 3/3, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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