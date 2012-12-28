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сегодня, 17:33

На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

8 августа «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Липовская, 3/3, проезд Строителей, 10, улица Опытная, 20 — без холодной воды временно останутся жители десяти улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 32 по улице Игнатьева, №№ 3/3, 5, 5/2 по улице Липовской, № 25/2 по улице Семашко, №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, №№ 11, 11а, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 4а, 4б, 4в по Лебедянскому шоссе, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по улице Казьмина, №№ 17б, 17в, 18, 18а, 18б, 20, 20а по улице Опытной. 

Подвоз воды будет организован по адресу: улица Липовская, 3/3, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
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