Зарплату до 150 000 рублей предлагали на ярмарке вакансий в Липецке

Инженеров и рабочих искали 14 предприятий и ведомств региона.

Очередная ярмарка высоких зарплат прошла в Липецке: полтора десятка предприятий региона в «Кадровом центре» на площади Победы, 6А, предлагали позиции с зарплатой от 50 000 до 150 000 рублей. Соискатели вакансий могли пройти собеседование на месте.— Соискателям не нужно ждать приёма у инспектора центра занятости, терять время на то, чтобы получить направление к работодателю. Заинтересованные друг в друге стороны могут встретиться здесь и сейчас, — объяснила идею ярмарок вакансий и. о. заместителя начальника отдела «Кадрового центра» Анжела Карцева.Сегодня официальное трудоустройство и «белую» зарплату предлагали филиалы «РИР-Энерго» и «Россетей», «РВК-Липецк», станкозавод «Возрождение», компания «КрафтБетон», ФСИН, «Овощи Черноземья» и другие компании.Предприятиям требуются как рабочие, так и ИТР. Например, инженерам-конструкторам и формовщикам предлагали зарплату от 70 000 рублей, электрикам и мастерам — от 65 000 рублей, овощеводам — от 74 000 рублей, поварам — от 50 000 до 80 000 рублей.Заместитель директора станкозавода «Возрождение» Анатолий Лукьянов на таких ярмарках не новичок. Подтверждает: найти квалифицированного сотрудника сейчас не так-то легко, несмотря на то, что зарплату предлагают немаленькую.— Я думаю, что 80 000, 90 000, 100 000 рублей — это нормальный диапазон зарплаты для действительно ответственного квалифицированного сотрудника, — считает Анатолий Лукьянов.Его предприятие ищет инженеров, специалистов по программированию систем управления, токарей, слесарей и электромонтажников.А компания «РВК» использовала ярмарку для презентации нового для себя способа рекрутинга — платят своим сотрудникам 10 000 рублей за то, что те приведут знакомого на работу.— Мы таким образом ещё и стимулируем своих сотрудников. У нас есть и трудовые династии. Несовершеннолетних детей сотрудники приводят на лето работать, — сказала менеджер отдела подбора и адаптации персонала «РВК-Липецк» Елена.Компании требуются инженеры, слесари, электрогазосварщики, электромонтёры, водители, машинисты насосных установок.Одна из соискательниц вакансий Ольга работала на производстве полуфабрикатов. Сейчас ищет другое место.— Меня интересует зарплата тысяч в 70. Пока я не могу найти ничего такого, чем я раньше занималась. Но вдруг я найду себя в чём-то другом?! — сказала Ольга.Тем, кто задумался о новой профессии, на ярмарке давали индивидуальные консультации о переобучении сотрудники центра занятости.— Для нас невероятно важно и ценно работать с людьми, которые приходят на наши мероприятия, ищут новые возможности и готовы менять свою жизнь к лучшему, — сказала министр социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева. — Мы проводим такие ярмарки каждый месяц. И результаты говорят о том, что это реальный инструмент помощи. Люди получают конкретные предложения, успешно проходят собеседования и трудоустраиваются.Слова Татьяны Андреевой подтверждают результаты ярмарок вакансий — одного из инструментов нацпроекта «Кадры»: только за 2026 год в них участвовали более 900 человек, многие из которых нашли достойную работу.