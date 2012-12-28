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сегодня, 15:37
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Зарплату до 150 000 рублей предлагали на ярмарке вакансий в Липецке

Инженеров и рабочих искали 14 предприятий и ведомств региона.

Очередная ярмарка высоких зарплат прошла в Липецке: полтора десятка предприятий региона в «Кадровом центре» на площади Победы, 6А, предлагали позиции с зарплатой от 50 000 до 150 000 рублей. Соискатели вакансий могли пройти собеседование на месте.

— Соискателям не нужно ждать приёма у инспектора центра занятости, терять время на то, чтобы получить направление к работодателю. Заинтересованные друг в друге стороны могут встретиться здесь и сейчас, — объяснила идею ярмарок вакансий и. о. заместителя начальника отдела «Кадрового центра» Анжела Карцева.





Сегодня официальное трудоустройство и «белую» зарплату предлагали филиалы «РИР-Энерго» и «Россетей», «РВК-Липецк», станкозавод «Возрождение», компания «КрафтБетон», ФСИН, «Овощи Черноземья» и другие компании.

Предприятиям требуются как рабочие, так и ИТР. Например, инженерам-конструкторам и формовщикам предлагали зарплату от 70 000 рублей, электрикам и мастерам — от 65 000 рублей, овощеводам — от 74 000 рублей, поварам — от 50 000 до 80 000 рублей.

Заместитель директора станкозавода «Возрождение» Анатолий Лукьянов на таких ярмарках не новичок. Подтверждает: найти квалифицированного сотрудника сейчас не так-то легко, несмотря на то, что зарплату предлагают немаленькую.

— Я думаю, что 80 000, 90 000, 100 000 рублей — это нормальный диапазон зарплаты для действительно ответственного квалифицированного сотрудника, — считает Анатолий Лукьянов.

Его предприятие ищет инженеров, специалистов по программированию систем управления, токарей, слесарей и электромонтажников.

А компания «РВК» использовала ярмарку для презентации нового для себя способа рекрутинга — платят своим сотрудникам 10 000 рублей за то, что те приведут знакомого на работу.



— Мы таким образом ещё и стимулируем своих сотрудников. У нас есть и трудовые династии. Несовершеннолетних детей сотрудники приводят на лето работать, — сказала менеджер отдела подбора и адаптации персонала «РВК-Липецк» Елена.

Компании требуются инженеры, слесари, электрогазосварщики, электромонтёры, водители, машинисты насосных установок.

Одна из соискательниц вакансий Ольга работала на производстве полуфабрикатов. Сейчас ищет другое место.

— Меня интересует зарплата тысяч в 70. Пока я не могу найти ничего такого, чем я раньше занималась. Но вдруг я найду себя в чём-то другом?! — сказала Ольга.

Тем, кто задумался о новой профессии, на ярмарке давали индивидуальные консультации о переобучении сотрудники центра занятости.

— Для нас невероятно важно и ценно работать с людьми, которые приходят на наши мероприятия, ищут новые возможности и готовы менять свою жизнь к лучшему, — сказала министр социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева. — Мы проводим такие ярмарки каждый месяц. И результаты говорят о том, что это реальный инструмент помощи. Люди получают конкретные предложения, успешно проходят собеседования и трудоустраиваются.





Слова Татьяны Андреевой подтверждают результаты ярмарок вакансий — одного из инструментов нацпроекта «Кадры»: только за 2026 год в них участвовали более 900 человек, многие из которых нашли достойную работу.
ярмарка вакансий
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Комментарии (22)

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Как гость
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Леший
38 минут назад
Программисту 80000 р о чем ты дядя? От 200000 на фрилансе работа, в офисе больше
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Да
сегодня, 18:46
Где же ваши ярмарки? Что же я туда никак не попаду? Вы наверное специально прячетесь от людей?
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Зоя
сегодня, 18:39
конечно высокая зарплата - это хорошо - НО что соискатель может предложить в своем лице ???? - знания ?? опыт???? умение работать на результат??? - давненько таких кандидатов не видно.... Хотят с 3 классами церковно-приходского ПТУ получать 100 тысяч - мечты слабоумных.....
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Гость
сегодня, 17:54
И кто же к вам пойдёт за 100 работать, года 3 назад может кто и согласился бы
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Липчанин обыкновенный
сегодня, 17:52
Вроде не 1 апреля сегодня?
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Сказочники
сегодня, 17:26
Ааа, рассмешили !!! Ну предложите мне работу на 50 тыс, найти 4 мес не могу !!!! А жить на что , учиться, зубы лечить на что Сказки венского леса
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Начальник самый главный
сегодня, 18:01
губернатором пойдешь?
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Ну
сегодня, 17:24
бещать 150 тыс еще не значит платить такие деньги, хорошо если половину дадут.
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Гостья
сегодня, 17:22
Я так полагаю, Анатолий Лукьянов станкозавода "Возрождение" говорит о достойной заработной плате от 80 др 100тыс.руб, а сам не знает как на эту низкую сумму жил бы.
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Балтун
сегодня, 18:03
80+ пенсия =в таких условиях труда пенсионеру долго жить не получиться...
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Савелий
сегодня, 17:17
От 50 000 предлагали вакансии? - Не смешите, в РВК нет таких зарплат! Ну разве что у директора.
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Дворник
сегодня, 16:55
Что за чудный город пишут про зарплату 80,90,100 предлагают а вакансии таких нет .
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