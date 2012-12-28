На Соборной площади отремонтируют архитектурный символ Липецка

Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области одобрило ремонт первого этажа исторического здания на площади Соборной, 3.Ремонт внутренних помещений на первом этаже должна выполнить компания «СК-Доброк».Здание — один из архитектурных символов Липецка. Оно построено в 1957 году по проекту архитектора Николая Бровкина (он автор всего архитектурного ансамбля тогда площади Ленина, а сейчас — Соборной).Первоначально здание занимала гостиница «Липецк», в 1970-х годах переименованная в «Центральную» (чтобы не было путаницы, так как гостиница «Липецк» открылась на улице Ленина). Сейчас часть здания занимает отделение Социального фонда России по Липецкой области.Ремонт должен закончиться к октябрю 2027 года.