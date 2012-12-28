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Общество
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сегодня, 15:44
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На Соборной площади отремонтируют архитектурный символ Липецка
Ремонт внутренних помещений на первом этаже должна выполнить компания «СК-Доброк».
Здание — один из архитектурных символов Липецка. Оно построено в 1957 году по проекту архитектора Николая Бровкина (он автор всего архитектурного ансамбля тогда площади Ленина, а сейчас — Соборной).
Первоначально здание занимала гостиница «Липецк», в 1970-х годах переименованная в «Центральную» (чтобы не было путаницы, так как гостиница «Липецк» открылась на улице Ленина). Сейчас часть здания занимает отделение Социального фонда России по Липецкой области.
Ремонт должен закончиться к октябрю 2027 года.
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