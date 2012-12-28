Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У заправок опять растут хвосты
Общество
Жители микрорайона «Елецкий» задыхаются от вони
Общество
Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
Общество
БПЛА сбиты над областью
Происшествия
Сегодня в Липецке: раскалённый город, изощрённые способы, которыми работодатели начали удерживать сотрудников
Общество
Ремонт 72‑й школы: мэр устроил разнос заказчику и подрядчику
Общество
20-летний парень расстрелял из машины остановку
Происшествия
В Липецке горел цветочный магазин
Происшествия
Пять человек пострадали в столкновении «БМВ» и «Рено»
Происшествия
Область ночью атаковали БПЛА
Происшествия
Читать все
Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
Общество
У заправок опять растут хвосты
Общество
Ремонт 72‑й школы: мэр устроил разнос заказчику и подрядчику
Общество
На Соборной площади отремонтируют архитектурный символ Липецка
Общество
Зарплату до 150 000 рублей предлагали на ярмарке вакансий в Липецке
Общество
Стоматология выплатит пациенту 1,6 млн рублей после некачественной установки имплантов
Общество
Напал на отца с тесаком, изранил двух собак и угнал машину: жителя области могут отправить на принудительное лечение
Происшествия
Зной отступает: в Липецкой области — дожди, грозы и град
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: хвосты у бензозаправок, вонь в «Елецком» и разнос мэра
Общество
Читать все
Общество
1474
сегодня, 15:44
23

На Соборной площади отремонтируют архитектурный символ Липецка

Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области одобрило ремонт первого этажа исторического здания на площади Соборной, 3.

Ремонт внутренних помещений на первом этаже должна выполнить компания «СК-Доброк».

Здание — один из архитектурных символов Липецка. Оно построено в 1957 году по проекту архитектора Николая Бровкина (он автор всего архитектурного ансамбля тогда площади Ленина, а сейчас — Соборной).

Первоначально здание занимала гостиница «Липецк», в 1970-х годах переименованная в «Центральную» (чтобы не было путаницы, так как гостиница «Липецк» открылась на улице Ленина). Сейчас часть здания занимает отделение Социального фонда России по Липецкой области.

Ремонт должен закончиться к октябрю 2027 года.
ремонт
16
0
1
11
2

Комментарии (23)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дмитрий
сегодня, 20:06
Ремонт пенсионного фонда? Прекрасно! Фонд капремонта рулит!
Ответить
Владу
сегодня, 18:53
Подскажите, в то время в политехе спокойно можно было закурить чуть ли не в аудитории и выйти в коридор на перемену. В смысле не наглость, а толерантное отношение.
Ответить
чекк
21 минуту назад
Одно время (примерно в 1993-1995 годах) прямо в стенах здания Политеха на 19 микрорайоне работали сразу ДВА то ли ночных кафе, то ли ночных клуба. Там внутри было и курение, и бары с алкоголем. И ничё, было норм.
Ответить
Sергий
сегодня, 19:28
Кто рассказывает такие глупости? Сам-то подумать не пробовал? Никто в аудиториях не курил, а слова толерантность не существовало.
Ответить
Пенс
58 минут назад
Кто рассказывает такие глупости? Сам-то подумать не пробовал? Никто в аудиториях не курил, а слова толерантность не существовало. Что и в буфетах пиво наливали?
Ответить
Гость
38 минут назад
Что и в буфетах пиво наливали? Пиво в буфетах наливали даже на НЛМЗ в 70-ых годах
Ответить
Sергию
сегодня, 20:17
Кто рассказывает такие глупости? Сам-то подумать не пробовал? Никто в аудиториях не курил, а слова толерантность не существовало. Это мне рассказывал человек который заканчивал Политех в 73 году, вы меня просто не поняли. В конце лекции перед выходом на перемену могли закурить и потом уже вместе с преподавателем выйти в коридор.
Ответить
местный
сегодня, 17:24
на первом этаже находится бестолковая клиентская служба
Ответить
Тетя
сегодня, 17:17
Единственное красивое место в Липецке - это площадь Ленина (Соборная пл.) и каскад фонтанов вдоль лестницы на спуске. Несколько исторических зданий на ул. Ленина и ул.Фрунзе, дом на пл. Металлургов. Все, больше смотреть нечего.
Ответить
Житель этого дома
сегодня, 16:34
Ремонт этого здания идет второй год. И оказывается , что какой-то * символ Липецка находится на 1 этаже.Для жителей дома ( а они выше символа)большой проблемой является засилье автомашин, с наружи и во дворе дома. Как к примеру подъехать пожарным или скорой? Где безопасная и комфортная среда? Почему при въезде в арку дома , стоит запрещающий знак , а авто паркуются ?
Ответить
65+
сегодня, 16:24
Можно и ремонтировать ПФР за счёт пенсионеров , вместо того чтобы выплачивать истинную пенсию 40% от среднего заработка по стране .
Ответить
Пенс
54 минуты назад
От среднего заработка ГД
Ответить
Гость
сегодня, 16:34
Всем что-ли выплачивать, или всё-таки от стажа и условий работы?
Ответить
Тетя Мотя
сегодня, 16:13
А сколько миллиардов это будет стоить
Ответить
Влад
сегодня, 16:00
Политех 75 - 81, а сколько там было попито водочки. Приехал на занятия , а очутился в центральном. Золотые годы.
Ответить
Sергий
сегодня, 17:22
Не было в этом здании Политеха в 76 - 81 не свистите. ЦК был, очень популярный кабак, цыплята табака были классные.
Ответить
Владу
сегодня, 16:16
И прям так каждый день и в ЦК? Кучерявый рассказ
Ответить
Влад
сегодня, 16:53
И прям так каждый день и в ЦК? Кучерявый рассказ ну не каждый, учиться надо было. но за 6 лет немало( вечернее отделение)
Ответить
Владу
сегодня, 17:20
ну не каждый, учиться надо было. но за 6 лет немало( вечернее отделение) Вечернее меняет дело, но если вы не мажор были, то дюже накладнр
Ответить
гость
сегодня, 18:53
Вечернее меняет дело, но если вы не мажор были, то дюже накладнр Знакомо, десятка на ЦК и рубль на такси до общаги))
Ответить
Гостю
сегодня, 19:42
Знакомо, десятка на ЦК и рубль на такси до общаги)) 10 это с девушкой. А где, кстати, была общага?
Ответить
Житель
сегодня, 15:56
Зато на ступеньки около остановки быханов сад, которые развалились в бюджете на ремонт денег нет нет нет
Ответить
Пораженец.
сегодня, 15:53
Блин. А они точно смогут отремонтировать? Кстстати, а кто или что занимает другую часть здания?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить