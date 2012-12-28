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сегодня, 14:33
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Напал на отца с тесаком, изранил двух собак и угнал машину: жителя области могут отправить на принудительное лечение

Экспертиза установила невменяемость 28-летнего мужчины, теперь суду предстоит принять решение о его принудительном лечении.

Следком закончил расследование дела 28-летнего жителя Липецкой области, обвиняемого в покушении на убийство, жестоком обращении с животными и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

По данным следствия, 8 мая этого года в селе Ленино мужчина нанёс 51-летнему отцу множественные удары ножом – тесаком. Раненому отцу удалось скрыться от сына, после чего ему оказали помощь врачи.

«Тем же ножом мужчина нанёс ранения двум собакам, находившимся во дворе домовладения, причинив животным увечья. Затем, желая скрыться с места происшествия, неправомерно завладел стоявшим во дворе автомобилем», — говорится в сообщении Следкома.

Во время следствия мужчина прошёл стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что он страдает психическим расстройством и не мог осознавать характер и опасность своих действий, а также руководить ими.

«Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении фигуранта принудительных мер медицинского характера», — добавили в СК.
покушение на убийство
жестокое обращение с животными
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Комментарии (8)

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Сначала новые
липчанка
26 минут назад
У кого есть психически больные родственники вы дажу не представляете, что происходит. Да еще когда правоохранительная система бездействует. Все это приводит к плачевным последствиям.
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*
сегодня, 17:02
Ну вот полечат ево потом выпустят кагда нибуть. Как потом отцу и другими если есть родня с ним жить с таким сынком под одной крышой. Не бось и на шее сидел у родителей такие не роботают. Да не позовидуеш отцу. Но детей не выбирают также как и родителей . Молитесь.
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дед
сегодня, 16:53
Сейчас у молодёжи постоянно то стресс, то депрессии. Отключили Интернет - стресс, заблудился в трёх соснах, - депрессия.
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Лиза
сегодня, 16:24
Воспитал сыночка...
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Кулер
сегодня, 15:01
Может компьютер отобрали или игра не запустилась. Есть много таких. Родители виноваты
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Ибо
сегодня, 14:53
Как сказал один старец: Бесы изгоняются постом и молитвою.
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Плеханово ждёт
сегодня, 14:45
Не завидую тем кто в дурке работает. И как с такими они там справляются.
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7777777
сегодня, 15:48
В легкую. Специально обученные санитары и двойной аминазин делают психа спокойным на пару дней или больше
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