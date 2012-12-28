Напал на отца с тесаком, изранил двух собак и угнал машину: жителя области могут отправить на принудительное лечение

Экспертиза установила невменяемость 28-летнего мужчины, теперь суду предстоит принять решение о его принудительном лечении.





Следком закончил расследование дела 28-летнего жителя Липецкой области, обвиняемого в покушении на убийство, жестоком обращении с животными и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.По данным следствия, 8 мая этого года в селе Ленино мужчина нанёс 51-летнему отцу множественные удары ножом – тесаком. Раненому отцу удалось скрыться от сына, после чего ему оказали помощь врачи.«Тем же ножом мужчина нанёс ранения двум собакам, находившимся во дворе домовладения, причинив животным увечья. Затем, желая скрыться с места происшествия, неправомерно завладел стоявшим во дворе автомобилем», — говорится в сообщении Следкома.Во время следствия мужчина прошёл стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что он страдает психическим расстройством и не мог осознавать характер и опасность своих действий, а также руководить ими.«Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении фигуранта принудительных мер медицинского характера», — добавили в СК.