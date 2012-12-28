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В России
32
31 минуту назад

Российский бюджет получит выше 2,5 трлн до конца года от дорогой нефти

Если конфликт вокруг Ирана затянется до конца 2026-го, то средние цены на нефть заметно вырастут. Так, Urals будет стоить около $80–85, а Brent — примерно $90–105 за баррель, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. По их оценке, это принесет в казну дополнительные 2,5 трлн.

Однако даже такие доходы вряд ли смогут сильно снизить дефицит казны. Для разрешения ситуации правительство уже предложило поправки в Бюджетный кодекс, которые позволяют Минфину увеличивать заимствования на внутреннем рынке сверх установленного лимита госдолга. По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, это ускорит выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) для покрытия недостачи.

Параллельно власти проводят действия по обелению экономики, заморозке некоторых инвестиционных проектов и сокращению расходов на административный аппарат, подчеркнул директор центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. Если этих шагов будет недостаточно, основными источниками закрытия дыры в бюджете останутся приватизация и использование остатков бюджетных средств.

При этом ключевым инструментом покрытия дефицита всё же будет увеличение госзаимствований через выпуск ОФЗ, тем более что уровень госдолга России это позволяет — он менее 20% ВВП, уверен эксперт. 
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