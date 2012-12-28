43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера
В России
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27 минут назад
На Алтае пресекли деятельность экстремистского сообщества
"Организатор сообщества - житель Алтайского края - посредством мессенджера Telegram для координации деятельности и пропаганды националистических идей создал местные ячейки в городах Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Арзамас, Краснодар, Новокузнецк, Владимир, Тюмень, в которые входили молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Указанные лица планировали и проводили акции "прямого действия" в отношении лиц неславянской национальности (поджоги торговых точек, избиения, нанесения ножевых ранений) по мотивам этнической неприязни. Кроме того, некоторые участники сообщества также являлись сторонниками террористической организации NS/WP (признана террористической и запрещена в РФ - прим. ТАСС) и оправдывали ее деятельность", - сказали правоохранители.
Они уточнили, что в группировку входило свыше 150 человек в 21 субъекте РФ. В отношении организаторов и наиболее активных членов группировки следственными органами возбуждены уголовные дела по ст. 205.2, 205.5, 213, 280, 282, 282.1 УК РФ. При обысках у них было изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные зажигательные устройства, предметы с националистической символикой.
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