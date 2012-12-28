Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин набросился с ножом на прохожего в Москве
Происшествия
По избиению у бара «Лофт» на Скороходова возбуждено уголовное дело
Происшествия
В Липецке придумали экспериментальный туристический маршрут — на Тракторный
Общество
60-летняя жительница Усмани обманом завладела участком на берегу реки
Происшествия
Пьяный дебошир держал в страхе общежитие на улице Марины Расковой почти три часа
Происшествия
Шестиклассник взял ключи от гаража и попал в ДТП на мотоцикле
Происшествия
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
Происшествия
БПЛА перехвачены ночью над Липецкой областью
Происшествия
На Зеленом острове бесплатно работают 13 площадок из 27
Общество
51-летняя жительница Грязей зарезала сожителя и села на шесть лет
Происшествия
Читать все
Липчанин набросился с ножом на прохожего в Москве
Происшествия
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
Происшествия
19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера
Происшествия
«Смотри, какая новость!»: липчанин перешёл по ссылке и лишился 79 500 рублей
Происшествия
29-летний липчанин задолжал по алиментам 70,7 тысячи рублей и получил судимость
Общество
В Ельце и девяти округах области объявлен отбой красного уровня
Происшествия
БПЛА перехвачены ночью над Липецкой областью
Происшествия
Следом за красным снят желтый уровень
Происшествия
Мужчина попал под «Чери» улице Меркулова
Происшествия
В Ельце сгорел автобус «Хендай»
Происшествия
Читать все
В России
43
29 минут назад

В Москве подростки заминировали авто сотрудника научно-производственного предприятия

На юго-западе Москвы во вторник, 9 июня, произошел подрыв автомобиля сотрудника научно-производственного предприятия. Об этом сообщает Вести.ру со ссылкой на канал СК России в MAX. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

"9 июня на городской парковке произошел взрыв автомобиля, принадлежащего сотруднику одного из научно-производственных предприятий", - говорится в сообщении ведомства

По данным СК, преступление совершили подростки. Несовершеннолетняя девушка забрала в тайнике взрывное устройство и передала его несовершеннолетнему парню. Он разместил устройство и GPS-трекер на указанный кураторами автомобиль.

Тяжких последствий удалось избежать благодаря своевременным действиям оперативных служб. Никто не пострадал, соучастников задержали. Их проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить