43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
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В России
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29 минут назад
В Москве подростки заминировали авто сотрудника научно-производственного предприятия
"9 июня на городской парковке произошел взрыв автомобиля, принадлежащего сотруднику одного из научно-производственных предприятий", - говорится в сообщении ведомства
По данным СК, преступление совершили подростки. Несовершеннолетняя девушка забрала в тайнике взрывное устройство и передала его несовершеннолетнему парню. Он разместил устройство и GPS-трекер на указанный кураторами автомобиль.
Тяжких последствий удалось избежать благодаря своевременным действиям оперативных служб. Никто не пострадал, соучастников задержали. Их проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям.
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