«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Пригласивший в гости женщину и оформивший на неё микрозайм мужчина оштрафован на 8000 рублей
В мире
20
21 минуту назад
На Пхукете задержали нелегального косметолога из России
Полицейские обыскали дом, в котором, предположительно, велась незаконная трудовая деятельность. У подозреваемой 45-летней гражданки РФ были изъяты медицинские изделия и оборудование на сумму более 600 тыс. батов ($18 тыс.). Россиянка не смогла предъявить никаких медицинских лицензий и признала, что некоторые медикаменты, медицинские принадлежности и оборудование были ввезены в Таиланд из России. Она отрицала, что управляла нелегальным косметологическим салоном или предоставляла клиентам соответствующие услуги, указала полиция.
В ходе обыска оперативники изъяли инъекционный коллаген и лидокаин, а также рецептурный противовоспалительный препарат "Нимесулид", пероральные формы которого запрещены в Таиланде. Полицейские также обнаружили пакеты со шприцами, иглами, перчатками и одноразовые материалы. Россиянке предъявлены предварительные обвинения в незаконном управлении медицинским учреждением и продаже незарегистрированных лекарственных средств. Подозреваемая передана следователям полицейского участка района Тхаланг для дальнейшего судебного разбирательства.
Согласно законодательству Таиланда, нарушение иностранцами трудового законодательства грозит штрафом до 100 тыс. батов ($3,2 тыс.), тюремным заключением на срок до пяти лет и депортацией из страны. Иностранцам, желающим работать в королевстве, необходимо получить соответствующую визу и разрешение на работу.
0
0
0
0
0
Комментарии