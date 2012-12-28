Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под завалами в «Речном» найдено тело ребенка
Происшествия
В сгоревшем доме жила семья из пяти человек
Происшествия
Третье тело найдено под завалами в «Речном»
Происшествия
Артём Крапивин арестован на два месяца
Происшествия
Пять автомобилей и две надворные постройки сгорели вместе с домом в СНТ «Речное»
Происшествия
Губернатор и врио мэра выразили соболезнования родным погибших в пожаре
Происшествия
Причину смерти женщин и ребенка в «Речном» установит судебная экспертиза
Происшествия
На время следствия арестован 18-летний Дмитрий Шишкин
Происшествия
Артёму Крапивину и Дмитрию Шишкину избирают меру пресечения
Происшествия
Раздавивший «Ладу Гранту» с водителем тополь оказался гнилым внутри
Происшествия
Читать все
На время следствия арестован 18-летний Дмитрий Шишкин
Происшествия
Бывший ведущий инженер УГС примирилась с семьей пенсионера, убитого упавшей на него березой
Происшествия
Жить в Липецке стало чуть ровнее
Общество
После красного уровня «Металлург» забегал быстрее и «растерзал» соперника
Спорт
За избиение гражданской жены жителя Задонского района отправили на 14 месяцев в ИК строгого режима
Происшествия
Липецкая вечЁрка: жуткий пожар в СНТ, арест Крапивина и Шишкина и покалеченный деревом
Общество
«Если в 10 раз больше проблем, значит, и в 10 раз больше радости!»
Общество
Хрипунков верит, что «сталевары» догонят лидеров, Хозиев назвал «Металлург» одной из ведущих команд
Спорт
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дожди и до +16
Погода в Липецке
Читать все
В России
1
2 минуты назад

Прибор для изучения Солнца установят на внешней стороне МКС

Установка прибора «Солнце-Терагерц» — одна из главных задач выхода в открытый космос Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, рассказали «Известиям» в «Роскосмосе». Сеанс внекорабельной деятельности начнется 27 мая в 17:15 мск и продлится порядка пяти часов.

Как пояснили в госкорпорации, прибор разработали в Физическом институте имени П.Н. Лебедева РАН. В ходе эксперимента ученые получат возможность изучать Солнце в терагерцевом диапазоне, что позволит «заглянуть» в ранее недоступные наблюдениям слои атмосферы звезды. Это поможет делать более точные прогнозы солнечных вспышек и космической погоды.

«Прибор автоматически включается и работает непрерывно. Его оптика выполняет интегральные измерения всего солнечного диска. При этом ключевое значение имеет изменение сигнала относительно спокойного Солнца. Благодаря этому данные можно корректировать с учетом фонового уровня излучения, что позволяет надежно фиксировать вспышки и активные события», — пояснила куратор эксперимента, главный специалист по системному проектированию РКК «Энергия» Ольга Криволапова.

Также космонавты сменят кассеты на оборудовании «Экран-М», предназначенном для выращивания сверхчистых полупроводников в открытом космосе. В будущем технология позволит создавать электронику и солнечные панели нового поколения. Кроме того, исследователи снимут и заберут на станцию контейнеры с образцами в рамках эксперимента «Биориск». В них на внешней поверхности МКС экспонируются различные микроорганизмы. С их помощью ученые изучают пределы выживаемости живых существ в космосе.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить