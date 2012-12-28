Прибор для изучения Солнца установят на внешней стороне МКС
Как пояснили в госкорпорации, прибор разработали в Физическом институте имени П.Н. Лебедева РАН. В ходе эксперимента ученые получат возможность изучать Солнце в терагерцевом диапазоне, что позволит «заглянуть» в ранее недоступные наблюдениям слои атмосферы звезды. Это поможет делать более точные прогнозы солнечных вспышек и космической погоды.
«Прибор автоматически включается и работает непрерывно. Его оптика выполняет интегральные измерения всего солнечного диска. При этом ключевое значение имеет изменение сигнала относительно спокойного Солнца. Благодаря этому данные можно корректировать с учетом фонового уровня излучения, что позволяет надежно фиксировать вспышки и активные события», — пояснила куратор эксперимента, главный специалист по системному проектированию РКК «Энергия» Ольга Криволапова.
Также космонавты сменят кассеты на оборудовании «Экран-М», предназначенном для выращивания сверхчистых полупроводников в открытом космосе. В будущем технология позволит создавать электронику и солнечные панели нового поколения. Кроме того, исследователи снимут и заберут на станцию контейнеры с образцами в рамках эксперимента «Биориск». В них на внешней поверхности МКС экспонируются различные микроорганизмы. С их помощью ученые изучают пределы выживаемости живых существ в космосе.
