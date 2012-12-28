На дороге Елец-Красное перевернулся «Хендай»

Сегодня на 14-м километре дороги Елец-Красное в 500 метрах от поворота на деревнб Трубицино перевернулся на крышу автомобиль «Хёндай Акцент».Никто не пострадал — 18-летний пассажир автомобиля от госпитализации отказался.«Дежурная смена пожарной части №4 села Талица УГПСС Липецкой области» перевернула автомобиль обратно на колёса и отключила аккумулятор», — сообщили в УГПСС.