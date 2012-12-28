Липецкая вечЁрка: обломки БПЛА упали на частный сектор, председатель облсуда хочет в отставку и хлевенский Хатико
В России
81
сегодня, 15:45
Десятки машин сгорели в РФ из-за поддельного хладагента
В России из-за летней жары сгорели десятки иномарок. Причина — поддельный хладагент в автокондиционере, который заливают на многих сервисах.
«Происходит всё одинаково: заправляешь кондиционер, первое время всё работает, дальше — поломка компрессора, неработающее охлаждение, запах гари. Иногда валит дым из-под капота — начинается возгорание», — сообщает канал.
Вместо качественных хладагентов R-134a, R-410A, R-404A, R-227a или R-290 в систему заливают дешевые подделки и смеси. Внутри кондиционера остается осадок и следы химических реакций, которые постепенно разрушают его. Цена нормального вещества начинается от 10 тыс. рублей, поэтому механикам и продавцам проще смешивать разные газы и выдавать их за оригинал в надежде, что клиент не заметит подвоха, отмечает Mash.
Проблема в том, что смесь газов при контакте с алюминиевыми трубками и маслом способна запускать химические реакции с выделением большого количества тепла и образованием агрессивных соединений. Именно они изнутри уничтожают компрессор, конденсор и испаритель, что в итоге приводит к дорогостоящему ремонту и даже пожарам, — сообщает канал.
