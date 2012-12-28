15 МАЯ 2026 ГОДА. ЛИПЕЦКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

Мероприятие объединит предпринимателей, экспертов и представителей власти для обсуждения ключевых направлений развития бизнеса в регионе. Тема форума— «Сила предпринимательских объединений».

ПРОГРАММА БИЗНЕС-ФОРУМА

09:00–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:00–10:40 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА И НАГРАЖДЕНИЕ.

СПИКЕРЫ: Уваркина Е. Ю. —сенатор Российской Федерации от Липецкой области; Курбатов С. М. —заместитель губернатора Липецкой области; Сериков В. В. —председатель Липецкого областного Совета депутатов VII созыва

10:40–12:10 ВИЗИОНЕРСКАЯ СЕССИЯ. Обсуждение ключевых трендов экономики будущего. Живой диалог с властью, экспертами и предпринимателями о новых подходах и ответах на глобальные вызовы. Где участники смогут определить точки роста для дальнейшего развития.

СПИКЕРЫ: Курбатов С. М. — заместитель губернатора Липецкой области; Меламед С. В. —директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка; Еремина О. О. —основатель проекта Pro-trendwatching.ru. Федеральный эксперт по работе с трендами и формированию стратегии. 50+ проектов для компаний-лидеров; Алферова Ю. С. —генеральный директор АНО «Национальное агентство развития предпринимательства и социально-экономического развития», член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», член Общественного Совета при ФНС России; Невидомая А. А. — модератор, член "Закрытого клуба предпринимателей", основатель сети магазинов сантехники "АкваЦентр"; Минина А. В. — модератор, председатель Правления "Закрытого клуба предпринимателей", собственник компаний: БухФинУчет "ТРИЧ" и "Ментор центр".

12:30–14:00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ. Искусственный интеллект для бизнеса. Возможности и реальные результаты (Концертный зал). Секция о том, как применять ИИ в реальном бизнесе: сокращать издержки, автоматизировать процессы и усиливать команды без роста штата.

СПИКЕРЫ: Курбатов С. М. —заместитель губернатора Липецкой области; Фарафонов А. С. —основатель ООО «ОНСОФТ» (Липецк); Надобных А. А. —управляющий партнёр компании BizApps (Москва); Ширкин А. А. —CEO portAR2R (студия Портартур); Валентинова П. А. основатель и руководитель бизнес-клуба «НАВСТРЕЧУ», основатель и руководитель агентства интернет-маркетинга, эксперт по ИИ.

12:30–14:00 Молодежному предпринимательству быть. Возможности для развития (Конференц-зал). Как вырасти от локального стартапа до федерального уровня с поддержкой Росмолодёжь. Предпринимай. Для молодых предпринимателей 14–35 лет.

СПИКЕРЫ: Юшкова У. В. — основатель EdTech-стартапа; Черкасова А. А. — региональный представитель Сообщества молодых предпринимателей Липецкой области; Алферова Ю. С. —генеральный директор АНО «Национальное агентство развития предпринимательства и социально-экономического развития», член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», член Общественного Совета при ФНС России; Поспехов Л. А. —руководитель регионального образовательно-просветительского проекта «Предпринимательству – да!»; Борисов В. А. —начальник управления развития молодёжного предпринимательства направления «Росмолодёжь.Предпринимай».

12:30–14:00 Инфраструктура сервиса и впечатлений. От стандарта — к эмоциям. Построение сервисной среды, которая формирует лояльность и превращает клиента в амбассадора бренда.

СПИКЕРЫ: Шибина Л. В. — министр экономического развития Липецкой области; Петухов Д. А. —директор МКК Липецкий областной фонд поддержки МСП; Латышева Е. Ю. — основатель и спонсор галереи современного искусства «Буксир», представитель региональной экспертной группы по развитию креативных индустрий в Липецкой области; Голотвин А. Н. —директор археологического парка «Аргамач»; Тишунин Э. Б. —владелец горнолыжного центра «Горка» и вейк-парка «WAKE 48»; Торшин А. В. —учредитель сети автосервисных станций, основатель парка технических видов спорта «X-park»; Митновецкий В. Ф. —владелец ПАО «Липецккурорт», ТРЦ «Армада», ООО ТТЦ «ФОЛИУМ», ООО «ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ «КРИСТАЛЛ»; Крючкова Г. Н. —руководитель экосообщества «Липецкие берега».

12:30–14:00 Экспорт без границ: как липецкому бизнесу выйти на новые рынки в 2026 году. Белый зал (1 этаж). Узнайте, как государство помогает российским экспортерам преодолевать трудности. Полный обзор региональных мер поддержки для вашего бизнеса.

СПИКЕРЫ: Гольцов А. В. — президент Липецкой торгово-промышленной палаты; Гольцов В. А. — первый вице-президент Липецкой ТПП, начальник центра поддержки экспорта Липецкой области; Степанов Д. А. —заместитель начальника центра поддержки экспорта.

15:00–16:30 Диалог с бизнесом: защита прав предпринимателей при проверках КНО. Концертный зал (1 этаж).

СПИКЕРЫ: Уваркина Е. Ю. — сенатор Российской Федерации от ЛО; Федосимов Б. А.—вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ», председатель комиссии по аудиту, бухгалтерскому учету и налого-финансовому консультированию «ОПОРА РОССИИ»; Новоселов К. В. —заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; Алферова Ю. С. — генеральный директор АНО «Национальное агентство развития предпринимательства и социально-экономического развития», член комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», член ОС при ФНС России; Боровских Е. В. —и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области; Логинова О. В. - председатель департамента развития территории администрации города Липецка; Мамонов А. В. —начальник управления потребительского рынка администрации города Липецка

16:45–18:00 Подведение итогов. Награждение победителей конкурса "Лидер малого и среднего бизнеса - 2025". Рассмотрение результатов и предложений, сформированных по итогам дискуссионных секций. Обсуждение резолюции форума. Концертный зал (1 этаж)

Место проведения: Театр танца «Казаки России», площадь Петра Великого, 6. Участие бесплатное. Обязательно регистрация на сайте: https://lbforum.ru/

Бизнес-форум проходит при информационной поддержке радиостанции «Business FM — Липецк». На частоте 91,1 FM выходят анонсы и актуальная информация о форуме.

