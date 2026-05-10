В России
вчера, 22:50
Женщина потеряла сознание и не выжила на процедурах в санатории
Женщина отдыхала в санатории на новогодних каникулах вместе с мужем и двумя младшими детьми. 9 января она с супругом отправилась на ингаляции ромашкой. В какой-то момент ей стало плохо, она отложила маску для ингаляции и использовала свой препарат от астмы.
«Пришел врач, дали ей лекарство и сделали противоаллергенный укол. Буквально через две минуты она теряет сознание, ноги подкашиваются, она падает», — заявил муж Лукмановой. По словам собеседника журналистов, была вызвана скорая помощь, но спасти его жену не удалось.
Вскрытие показало, что у Лукмановой случился анафилактический шок. Супруг женщины полагает, что в случившемся виноваты сотрудники санатория. С момента трагедии прошло уже четыре месяца — за это время уголовное дело дважды возбуждалось и столько же раз его отменяли по решению прокуратуры.
В Следственном комитете по Башкирии сообщили, что была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
