В РФ выявлена нехватка двух лекарств для лечения рака
Россияне жалуются на нехватку лекарств для лечения рака — метотрексата и этопозида.
По ее словам, обращения поступают со всей страны — от Калининграда до Камчатки. Если раньше проблемы носили точечный характер и находились решения, то сейчас ситуация приобрела масштабный характер.
Педиатр, онколог Алексей Масчан добавил, что метотрексат и этопозид нужны для химиотерапии многих опухолевых заболеваний у детей, их нехватка может негативно сказаться на результатах.
По данным Росздравнадзора, сейчас в российских больницах остатки метотрексата в разных формах составляют более 2,4 млн упаковок, а этопозида — более 135 тысяч упаковок.
При этом в нескольких аналитических компаниях изданию сообщили о ежегодном снижении объемов поставок. Так, по данным Headway Company, в 2024 году государственные больницы закупили 4 млн упаковок метотрексата, а в 2025 году только 3 млн. Аналогичная ситуация и с этопозидом: объем закупки снизился с 287 тысяч упаковок до 198 тысяч.
