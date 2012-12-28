Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке разбился насмерть 40-летний мужчина
Происшествия
Автобус снес «Ниву» на улице Баумана
Происшествия
«Путь здоровья» привёл в суд
Происшествия
Почему в липецкой новостройке не оказалось части выходов проверит Следственный комитет
Общество
В многодетной семье умерла годовалая девочка
Происшествия
Липчанин зарезал знакомого в машине соседа
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть годовалой девочки, аварийный дрифт и новый министр спорта
Общество
36-летняя женщина утонула в реке Воронеж
Происшествия
Из водоёма достали тело 58-летнего мужчины
Происшествия
Женщина упала под автобус на улице Гагарина
Происшествия
Читать все
Слепящее солнце и возраст водителя автобуса стали причиной ДТП на улице Баумана
Происшествия
Вы готовы платить сотовым операторам за использование VPN?
Говорит Липецк
У Нижнего парка устанавливают памятник основателям и строителям Липецка
Общество
22-летний парень получил удар током от контактной линии на железной дороге
Происшествия
Жительница области судилась с «Вайлдберрис» из-за задержки оплаченного товара на два месяца
Общество
В Липецкой области объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
В Сенцово мужчину ошибочно избили из-за собаки
Происшествия
Сотрудники НЛМК сдали в фандоматы около 1,8 тонн пластика и алюминия
НЛМК Live
В Липецкой области — красный уровень
Происшествия
36-летняя женщина утонула в реке Воронеж
Происшествия
Читать все
В России
46
38 минут назад

В РФ выявлена нехватка двух лекарств для лечения рака

Россияне жалуются на нехватку лекарств для лечения рака — метотрексата и этопозида.

Онкологические пациенты в России массово жалуются на дефицит препаратов метотрексат и этопозид, — рассказала «Известиям» член Совета по правам человека при президенте РФ, президент ассоциации «Здравствуй!» Ирина Боровова.

По ее словам, обращения поступают со всей страны — от Калининграда до Камчатки. Если раньше проблемы носили точечный характер и находились решения, то сейчас ситуация приобрела масштабный характер.

Педиатр, онколог Алексей Масчан добавил, что метотрексат и этопозид нужны для химиотерапии многих опухолевых заболеваний у детей, их нехватка может негативно сказаться на результатах.

По данным Росздравнадзора, сейчас в российских больницах остатки метотрексата в разных формах составляют более 2,4 млн упаковок, а этопозида — более 135 тысяч упаковок.

При этом в нескольких аналитических компаниях изданию сообщили о ежегодном снижении объемов поставок. Так, по данным Headway Company, в 2024 году государственные больницы закупили 4 млн упаковок метотрексата, а в 2025 году только 3 млн. Аналогичная ситуация и с этопозидом: объем закупки снизился с 287 тысяч упаковок до 198 тысяч.
здоровье
онкология
рак
лекарства
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить