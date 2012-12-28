Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Сегодня в Липецке: лето нагрянуло внезапно, всё больше липчан меняют профессии – куда они уходят?
98-летнего ветерана войны и труда Николая Беляева поздравили концертом «с доставкой на дом»
В России
70
38 минут назад
В Чувашии в результате ночной атаки пострадал один человек
Один человек пострадал при ночной атаке на Чебоксары.
«К сожалению, уточненная информация подтверждает наличие одного пострадавшего в результате ночной атаки. Его жизни ничего не угрожает», — сообщил он.
По его словам, на месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи, сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь.
Николаев также подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем и контролем профильных ведомств. На месте продолжают работу оперативные службы, принимаются все меры для обеспечения безопасности и правопорядка, — передает РИА Новости.
Ранее глава Чувашии сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Подробностей о возможных разрушениях он не привел.
Он также попросил жителей не выкладывать в соцсети фотографии с упавшими БПЛА.
В ночь на 5 мая атакам ВСУ подверглись несколько российских регионов. Ограничения вводили более чем в 10 аэропортах, в некоторых субъектах власти предупреждали о ракетной опасности.
0
0
0
0
0
Комментарии