Во время ссоры из-за межи в ход пошла тяпка — сосед получил ею по голове

Пенсионера-агрессора теперь ждёт суд.

Направлено в суд уголовное дело по обвинению 71-летнего жителя Лебедянского округа в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ). Этим самым оружием была тяпка.По версии следствия, семьи лебедянца и его соседей постоянно спорили о границах земельных участков, что приводило к конфликтам. В мае прошлого года 71-летний обвиняемый вышел из дома и увидел ссору дочери с соседями. Пенсионер решил вмешаться в конфликт: взял тяпку и ударил её металлической частью по голове соседа, стоявшего у границы участков.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, потерпевший обратился за медицинской помощью и ему диагностировали ушибленную рану лба. Его агрессивному соседу теперь грозит до двух лет лишения свободы.