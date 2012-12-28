Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Происшествия
489
сегодня, 16:59
6
Во время ссоры из-за межи в ход пошла тяпка — сосед получил ею по голове
Пенсионера-агрессора теперь ждёт суд.
По версии следствия, семьи лебедянца и его соседей постоянно спорили о границах земельных участков, что приводило к конфликтам. В мае прошлого года 71-летний обвиняемый вышел из дома и увидел ссору дочери с соседями. Пенсионер решил вмешаться в конфликт: взял тяпку и ударил её металлической частью по голове соседа, стоявшего у границы участков.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, потерпевший обратился за медицинской помощью и ему диагностировали ушибленную рану лба. Его агрессивному соседу теперь грозит до двух лет лишения свободы.
0
0
0
0
2
Комментарии (6)