Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
Общество
В Тракторном появились автобусы-призраки
Общество
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
Во время ссоры из-за межи в ход пошла тяпка — сосед получил ею по голове
Происшествия
В роддомах области ужесточены требования к санитарно-эпидемиологических нормам
Здоровье
Помидоры в Липецкой области дороже мяса кур
Экономика
30-летний мужчина украл велосипед у 9-летнего мальчика
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сократилось производство оптики и ремонт и монтаж машин и оборудования
Экономика
37-летний мужчина попался на поддельной медсправке
Происшествия
Липчан просят не подходить к майне
Общество
Происшествия
489
сегодня, 16:59
6

Во время ссоры из-за межи в ход пошла тяпка — сосед получил ею по голове

Пенсионера-агрессора теперь ждёт суд.

Направлено в суд уголовное дело по обвинению 71-летнего жителя Лебедянского округа в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ). Этим самым оружием была тяпка.

По версии следствия, семьи лебедянца и его соседей постоянно спорили о границах земельных участков, что приводило к конфликтам. В мае прошлого года 71-летний обвиняемый вышел из дома и увидел ссору дочери с соседями. Пенсионер решил вмешаться в конфликт: взял тяпку и ударил её металлической частью по голове соседа, стоявшего у границы участков.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, потерпевший обратился за медицинской помощью и ему диагностировали ушибленную рану лба. Его агрессивному соседу теперь грозит до двух лет лишения свободы.
конфликт
драка
Комментарии (6)

Лиза
6 минут назад
Старику 71 год, а ума так и не нажил!
Умный
9 минут назад
Высокие отношения!Не доплюнешь!
Кузя
29 минут назад
Липецкая трагедия!
Колхознику
34 минуты назад
Моей матери скоро 95 будет, если что. Просто люди тут у вас злые и агрессивные
Колхозник
41 минуту назад
Неужели вам всё мало 71год жизнь прожита одной ногой в могиле и такое
Сколько
45 минут назад
Же надо людям земли,что бы калечить друг друга? В конце жизни все получат свой клочек земли,а вот след в жизни не каждый оставит....
