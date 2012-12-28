В России
1 минуту назад

Цены на свинину в опте упали из-за перенасыщения рынка

Средняя оптовая цена свиной полутуши 2-й категории за период с 20 апреля по 26 апреля составила 188 рублей за кг, что на 6% меньше, чем неделей ранее, и на 15% ниже аналогичного периода 2025-го ранее. Об этом говорится в материалах аналитической компании NTech, с которыми ознакомились «Известия»

Средняя стоимость окорока в годовом выражении снизилась на 18%, до 232 рублей за кг, лопатки — на 17%, до 230 рублей, грудинки — на 22%, до 195 рублей. Наименьшее падение цен показал лишь карбонад — на 3%, до 285 рублей. 

С начала 2026 года оптовые цены на свинину остаются на 10–15% ниже, чем за тот же период годом ранее, подтвердила замгендиректора ГК «Агропромкомплектация» по животноводству Светлана Трофимова. 

При этом себестоимость производства, напротив, выросла, отметил представитель «Мираторга». По его словам, давление на бизнес оказывают дорогие кредиты, удорожание техники, топлива и запчастей. 

В результате часть производителей работает на грани рентабельности: текущие оптовые цены приблизились к уровню себестоимости, что вызывает обеспокоенность в отрасли, подчеркнула Трофимова. Дополнительную нагрузку создают внедрение системы маркировки и рост затрат на логистику, добавил представитель «Мираторга». Одной из причин снижения цен также стал слабый сезонный спрос на фоне холодов, отметил представитель ГК «Продо». 
При этом производство свинины продолжает расти. По данным Росстата, в I квартале 2026 года ее выпуск увеличился год к году на 5,7%, до 1,47 млн т в живом весе. 
цены
свинина
