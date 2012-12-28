В Липецке воют сирены - красный уровень по всей области
В Липецкой области сбиты БПЛА
Ночной дрифт закончился аварией
Утром в области работало ПВО
Потепление в Липецкой области стремится догнать лето
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
В Липецке разбился насмерть 40-летний мужчина
Пострадавший от падения светофора липчанин введен в медикаментозную кому
Машины поехали по тротуару улицы Доватора
16-летний подросток разбился на мотоцикле в Грязях
Автобус снес «Ниву» на улице Баумана
Почему в липецкой новостройке не оказалось части выходов проверит Следственный комитет
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
В Липецкой области сухо и до +26
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
37-летняя липчанка «одолжила» деньги мошенникам
В Ссёлках отключат холодную воду
В многодетной семье умерла годовалая девочка
За три месяца липчане оформили около 1,5 тысячи ипотечных кредитов
Объявлен отбой красного уровня
Средняя пенсия россиян превысила бы 30 тыс. без заморозки накоплений

Если бы накопительная часть пенсии продолжила формироваться после 2014 года, выплаты россиян могли бы быть заметно выше. По оценкам НПФ «Будущее» (есть у «Известий»), к 2026 году она обеспечивала бы 20–33% страховой пенсии. При среднем размере последней в 25,3 тыс. рублей прибавка составила бы 5–8 тыс., а общий доход пенсионеров превышал бы 30 тыс. 

В долгосрочной перспективе эффект усиливался бы. К 2040 году накопительная часть могла бы достигать 50–95% страховой — это 23–47 тыс. рублей при прогнозируемых 49 тыс., подсчитали в фонде. Общий объем накоплений также оказался бы выше: около 35 трлн рублей против нынешних 7 трлн. В среднем на человека пришлось бы 475 тыс. рублей вместо примерно 90 тысяч. 

С тем, что выплаты могли быть больше, соглашается ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По данным Росстата, в 2002–2013 годах средняя зарплата выросла почти в семь раз, что увеличивало и пенсионные отчисления. Эти средства инвестировались, формируя дополнительный доход. 
В то же время потенциал был ограничен: несмотря на рост фондового рынка, НПФ в основном вкладывались в государственные облигации с невысокой доходностью, что сдерживало увеличение накоплений, отмечает эксперт. 
