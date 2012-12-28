В России
19
13 минут назад

РФ и Белоруссия создадут единый реестр задолженностей перевозчиков

Двусторонняя комиссия также приняла решение о синхронизации подходов к перевозке опасных грузов и регистрации белорусских резидентов в российских информационных базах.

Россия и Белоруссия договорились создать единый Реестр задолженностей перевозчиков. Такое решение принято на совместном заседании комиссии по международным автоперевозкам, прошедшем в Минске, — передает ТАСС.

Среди других принятых решений — синхронизация подходов обеих стран к перевозке опасных грузов и регистрация белорусских резидентов в российских информационных базах.

В реестре международных маршрутов регулярных перевозок между Россией и Белоруссией на сегодняшний день зарегистрирован 121 маршрут, — передает Bfm.ru.

Также председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин во время телефонного разговора обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества Москвы и Минска. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Отмечается, что главы правительств также обсудили совместные крупные экономические проекты в обеих странах и договорились об активизации интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.
