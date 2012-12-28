37-летняя липчанка «одолжила» деньги мошенникам

А липчанин лишился больше миллиона при покупке машины.

В минувшие выходные мошенники, cудя по всему, тоже отдыхали: случаи обмана в Липецкой области были единичные.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, у 37-летней липчанки в соцсетях попросила денег в долг знакомая. Отзывчивая женщина перевела 60 000 рублей, но как оказалось — мошенникам.Ещё один липчанин лишился 1 150 000 рублей, покупая автомобиль «Киа Спортейдж»: машину ему пообещали пригнать из Европы. В полицию обратилась 68-летняя мать мужчины.

«Женщина рассказала, что ее сын решил купить автомобиль из Европы и нашел в интернете сайт, где обещали помочь в подборе и доставке машины. Он начал общение с менеджером в Telegram. После подписания договора его мать перевела сначала 345 тысяч рублей за таможенный сбор, затем 805 тысяч рублей — за сам автомобиль. После мужчине прислали документы, якобы подтверждающие нахождение машины на границе. Но компания потребовала еще 1,4 миллиона рублей за утилизационный сбор, который не был прописан в договоре. Тогда мужчина обратился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

