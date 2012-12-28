Происшествия
291
сегодня, 15:17
1

37-летняя липчанка «одолжила» деньги мошенникам

А липчанин лишился больше миллиона при покупке машины.


В минувшие выходные мошенники, cудя по всему, тоже отдыхали: случаи обмана в Липецкой области были единичные.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, у 37-летней липчанки в соцсетях попросила денег в долг знакомая. Отзывчивая женщина перевела 60 000 рублей, но как оказалось — мошенникам.

Ещё один липчанин лишился 1 150 000 рублей, покупая автомобиль «Киа Спортейдж»: машину ему пообещали пригнать из Европы. В полицию обратилась 68-летняя мать мужчины.

«Женщина рассказала, что ее сын решил купить автомобиль из Европы и нашел в интернете сайт, где обещали помочь в подборе и доставке машины. Он начал общение с менеджером в Telegram. После подписания договора его мать перевела сначала 345 тысяч рублей за таможенный сбор, затем 805 тысяч рублей — за сам автомобиль. После мужчине прислали документы, якобы подтверждающие нахождение машины на границе. Но компания потребовала еще 1,4 миллиона рублей за утилизационный сбор, который не был прописан в договоре. Тогда мужчина обратился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 

Также предполагаемый 45-летний курьер телефонных мошенников был задержан в посёлке Лев Толстой в момент передачи почти 4,9 миллиона рублей. Женщину, у которой забирал деньги житель Москвы, обманули от имени сотрудников Центробанка. Но в последний момент она одумалась, сообщила обо всём в полицию и курьера задержали с поличным.
Комментарии (1)

Покупатель
54 минуты назад
Интересен случай пригона непонятной машины за свои деньги. А если привезут битого и "утопленника", то придется брать? Деньги то не вернут.
