Липецкая область попала в топ-20 регионов по скорости роста зарплат

Липецкая область оказалась на 16 месте в рейтинге регионов России по темпам роста оплаты труда. Согласно расчетам, зарплата половины работников в регионе превысит отметку в 200 тысяч рублей через 7,8 года. Исследование провело РИА Новости.

Чтобы определить динамику зарплат в регионах эксперты РИА Новости оценили время для достижения медианной зарплаты планки в 200 тысяч рублей в месяц при сохранении темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет. Расчеты основаны на данных официальной статистики. При сравнении учитывалась разница цен в регионах, то есть зарплаты корректировались на региональную потребительскую корзину.В Липецкой области для половины работающих эта планка станет доступной через 7,8 года. Если рассматривать не 50%, а 75% работников, то в среднем по России зарплата трёх четвертей занятых превысит 200 тысяч рублей через 10,3 года. В рамках исследования были оценены также временные интервалы достижения зарплаты в 200 тысяч рублей у 25% работников региона — по подсчетам специалистов это должно произойти через 5,1 года.В среднем по России зарплата половины работающих может превысить 200 тысяч рублей через 8,3 года при сохранении текущих среднегодовых темпов роста.Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где уже через 5,7 года половина работников может начать получать зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц. На втором месте Чукотка (5,8 года), третье место у республики Татарстан (6,3 года). В аутсайдерах оказались Ингушетия (22,1 года), Чечня (19,1 года) и Дагестан (15,6 года).