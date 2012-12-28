На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Аварийные ремонтные работы на сетях станут причиной ограничений подачи холодной воды 2 мая для жителей четырех улиц центральной части Липецка, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 отключат холодную воду в домах № 3 на площади Победы, №№ 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27 по проспекту Победы, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина, №№ 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63 по улице Неделина.Отключения продлятся до окончания работ. Подвоз воды будет организован по адресу: проспект Победы, 25 и заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.