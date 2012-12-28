Трое приятелей похитили случайного прохожего, угрожали отрезать палец и украли более 200 000 рублей
Житель области подозревается в финансировании признанной нежелательной в РФ иностранной организации
Бандиты получили от пяти до восьми лет восьми месяцев строгого режима.
Ещё двум его сообщникам приговор был оглашен ранее. 19-летний парень, которому на момент совершения преступления было всего 17 лет, приговорен к пяти годам колонии общего режима, его 22-летний приятель – к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Дело расследовал Правобережный МСО СУ СК России по Липецкой области.
Речь идёт о событиях ночи 19 июня 2023 года. По данным пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, четверо приятелей решили похитить случайного прохожего. У остановки общественного транспорта «улица Теперика» в Липецке они затащили силой в автомобиль 35-летнего мужчину, при этом 22-летний парень ударил его по голове. Похищенного отвезли в посадки возле улицы Зои Космодемьянской, где продолжились издевательства.
В салоне машины мужчину избили, угрожали отрезать палец, зажимая его секатором. Затем отняли телефон и разблокировали его при помощи отпечатка пальца владельца.
Получив доступ к телефону, бандиты перевели со счета своей жертвы 30 тысяч рублей и оформили два кредита на общую сумму 178,5 тысячи рублей, и эти деньги также похитили, переведя на счета своих знакомых. Потерпевшего они бросили в неизвестном ему месте.
22-летний парень скрывался от следствия и был объявлен в розыск. В апреле 2025 года его нашли в Липецке и арестовали.
