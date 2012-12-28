Житель области подозревается в финансировании признанной нежелательной в РФ иностранной организации
Происшествия
сегодня, 10:40
Житель области подозревается в финансировании признанной нежелательной в РФ иностранной организации
Мужчине 39 лет, по данным следствия, два года назад он перевел на счет нежелательной организации деньги.
«По данным следствия, подозреваемый, будучи осведомленным о признании деятельности иностранной организации нежелательной на территории Российской Федерации, предоставил денежные средства для обеспечения её целей. В феврале 2024 года он совершил банковский перевод на счёт организатора сбора денежных средств для обеспечения деятельности указанной организации. Преступление было выявлено во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области», — сообщает управление.
У личпанина изъяты средства связи, используемые для перечисления денег средств, а также литература, внесенная в Федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ. Они признаны вещественными доказательствами.
Санкция вменяемой мужчине статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
Комментарии (3)