С начала недели в Липецке упали шесть деревьев

Из-за сильного ветра деревья падали на проезжую часть и тротуары.

С начала недели спасатели Управления по делам ГО и ЧС Липецка шесть раз выезжали на опиловку упавших деревьев.Как сообщает пресс-служба управления, деревья падали на проезжую часть и тротуары улиц 8 Марта, Полетaeва, Неделина, Филипченко, Гагарина, а также в поселке Новая Жизнь. Спасатели оперативно ликвидировали последствия сильного ветра.